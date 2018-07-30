США встали на сторону России в ее споре с Украиной в ВТО

Администрация Трампа занимает сторону России в вопросе, который грозит расколоть Всемирную торговую организацию, сообщает журналист Politico Дуг Палмер. Вопрос таков: что могут предпринять страны во имя национальной безопасности, даже если это нарушает их обязательства в рамках ВТО?

Речь об ограничениях по торговому транзиту, которые Москва ввела в отношении Украины в январе 2016 года. "Хотя США поддерживают Украину в более крупном территориальном конфликте, и США, и Россия утверждают, что ВТО не имеет права голоса в иске Украины против ограничений на транзит", - пишет Палмер.

Москва заявляет, что ввела ограничения для обеспечения национальной безопасности в соответствии со статьей 21 Генерального соглашения по тарифам и торговле. "Администрация Трампа использует тот же аргумент, чтобы обосновать свои пошлины на сталь и алюминий", - отмечает автор статьи.

Вашингтон и Москва утверждают, что коллегии ВТО не могут выносить решение ни по какому спору, в котором происходит апелляция к национальной безопасности. По словам экс-судьи Апелляционного органа ВТО Дженнифер Хиллман, они заявляют, что "как только кто-то во всеуслышание произносит слова "статья 21", коллегия должна остановиться и разойтись по домам".

В американском представительстве при ВТО отказались дать комментарий и отослали к документам на сайте, объясняющим позицию США в споре между Россией и Украиной. В начале года правительство США заявило: "Спор, имеющий отношение к основополагающей безопасности, является политическим по своей природе, и, следовательно, его оценка за гранью соответствующих полномочий и компетенции ВТО. Коллегия должна выполнять свои функции, отмечая апелляцию к статье 21 (b)(iii) в своем отчете [в Орган по разрешению споров], и не делать иных заключений".

"Некоторые члены ВТО, например, Канада, считают, что от стран необходимо требовать хотя бы пояснять, почему они апеллируют к статье 21. Однако Россия и США на это возражают, что эта норма "субъективна", то есть, если страна решает, что некое действие отвечает интересам ее национальной безопасности, она не должна объяснять свое решение перед другими членами", - пишет журналист Politico.