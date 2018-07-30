Колумбийский наркокартель назначил вознаграждение за голову служебно-розыскной собаки

10 тонн кокаина удалось обнаружить колумбийской полиции с помощью служебной собаки по кличке Сомбра. Терпение главы наркокартеля Отониэля лопнуло, и он отдал приказ убить ищейку, пишет Sueddeutsche Zeitung.

Сумма вознаграждения за голову Сомбры, как сообщают колумбийские издания со ссылкой на "круги, близкие к следствию", составляет 200 млн песо (около 60 тыс. евро). Глава отдела по борьбе с наркотиками колумбийской полиции Коронель Оскар Соларте с гордостью называет немецкую овчарку "кошмаром Отониэля".

"Возможно, именно эта провокация стала последней каплей, которая переполнила чашу терпения босса и заставила его послать своих головорезов на убийство не представителей противоборствующих кланов, правозащитников, журналистов или полицейских, а собаки". Если верить местным СМИ, речь идет о большой сумме.

"Сомбра ("Тень") за последние три года помогла обнаружить около 10 тонн кокаина, принадлежавшего клану Отониэля. В США и Европе такое количество наркотиков при продаже на улице имело бы стоимость свыше 1 млрд евро", - передает издание.

Сегодня служебно-розыскная собака находится под личной охраной полиции и несет службу в одном из наиболее охраняемых терминалов аэропорта Боготы, говорится в статье. "Но и тут она уже успела проявить свои недюжинные способности. Телеканал Noticias Caracol показал кадры, на которых Сомбра в ходе розыскных мероприятий проводит проверку подозрительного промышленного агрегата. В результате поданных собакой сигналов полицейским удалось обнаружить 77 кг кокаина, спрятанных под металлической пластиной толщиной в 10 см", - передает в заключение SZ.