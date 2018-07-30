Тревожное расстройство Трампа - новая болезнь Америки

"Тревожное расстройство Трампа" - в США это выражение сегодня у всех на слуху. Подразумевается под ним чувство неуверенности, распространившееся с момента вступления Дональда Трампа в должность президента и способное привести к настоящим тревожным расстройствам, передает журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger Янник Вигет.

"Налицо большая неуверенность по поводу потенциальных последствий решений президента и коллективный страх перед концом света", - рассказала в интервью телеканалу CBC News психолог Элизабет ЛаМотт.

От актуального политического климата в США страдают не только противники Трампа, но и его сторонники. По словам Ламотт, у критиков президента выявляются беспокойства, очень схожие со страхами пациентов, которых воспитывали родители с расстройством личности или недостаточной способностью к сопереживанию. Те, кто поддерживает Трампа, чувствуют себя "изолированными в обществе или в семье", потому что из-за своих политических взглядов они часто сталкиваются с непониманием и ненавистью, передает издание.

Понятие "тревожное расстройство Трампа" впервые было использовано в совместном эссе Гарвардской медицинской школы и Йельской школы медицины, опубликованном в прошлом году, поясняет Вигет. Согласно публикации, тревожное расстройство основывается на симптомах, возникновение которых связано с "избранием Дональда Трампа и образовавшимся в результате общественно-политическим климатом". К симптомам относятся утрата контроля и состояние беспомощности, беспокойство о происходящем в стране и чрезмерное пребывание в соцсетях.

Опрос, проведенный Американской психологической ассоциацией, показал, что более чем у половины респондентов президентство Трампа вызывает симптомы стресса. Количество случаев тревожного состояния, связанного с политическим стрессом, с 2016 года увеличилось на 5%. В целом, по оценке психиатров, от тревожного расстройства страдают более 40 млн взрослых американцев, сообщает журналист.

Пока еще "тревожное расстройство Трампа" не является официальным диагнозом, однако вскоре это может измениться, считают терапевты.