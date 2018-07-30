Предупреждение для Путина

"То, чего не могут добиться немногочисленные российские оппозиционеры, неустанно выступающие за демократию и права человека в своей стране, осуществит запланированная пенсионная реформа, - прогнозирует журналистка Tageszeitung Барбара Эртель. - Тысячи людей выходят на улицы, протестуя против повышения пенсионного возраста".

"Гнев народа можно понять. Ни одному человеку, еще не выжившему из ума, неясно, почему кто-то после тяжелой работы в течение десятилетий должен горбатиться до изнеможения еще дольше, и это ради пенсии, которой часто не хватает на достойную жизнь и старость", - подчеркивает журналистка.

"Однако еще более весомым и вновь подтверждающим цинизм государственной власти фактом является то, что многие мужчины, которым предстоит выйти на пенсию в 65 лет, скорее всего, смогут "насладиться" заслуженным отдыхом только на кладбище", - пишет журналистка. Средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 62 года - вот такой "социально справедливый ранний уход из жизни в стиле Владимира Путина", отмечает Эртель.

Протесты должны стать предупреждением для главы российского государства, "самопровозглашенного лидера нации", говорится в статье. Ведь когда речь идет о социальных ограничениях, для многих россиян проходит время патриотизма и шуток. Несколько лет назад протесты против отмены бесплатного проезда на общественном транспорте для пенсионеров заставили правительство отказаться от проекта, напоминает Эртель.