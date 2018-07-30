Россия пытается перевернуть страницу гражданской войны в Сирии: Дамаск начал выдавать свидетельства о смерти

"Сирийский режим втихую начал предоставлять информацию о некоторых из десятков тысяч человек, которые исчезли в недрах его тюремной системы. Это первое негласное признание того, что многие из них погибли в государственных местах содержания под стражей", - передает корреспондентка The Telegraph Джози Энсор.

Ислама, 22-летнего инженера-архитектора, арестовали в июле 2011 года во время демонстрации в Дарайе. Дата в его свидетельстве о смерти - 15 января 2013 года - та же, что и у нескольких других активистов, арестованных в Дарайе. Это повышает вероятность того, что произошла массовая казнь, пишет Энсор.

"Мы уверены, что его повесили, потому что в тот же день была зарегистрирована смерть нескольких его друзей, - сообщила сестра Ислама Хиба Даббас. - Люди, сидевшие с ним в тюрьме, сказали нам, что его вывели из камеры во вторник. Видимо, вторник был днем казней".

Пока выдано 400 свидетельств о смерти, и в них зарегистрированы в основном выводы об инфарктах и инсультах. Но родственники считают, что заключенных, вероятнее всего, пытали до смерти или повесили без суда. "Никому не вернули тела близких и не сказали, где их можно найти", - отмечается в статье.

"Даббас задается вопросом, почему правительство решило сейчас, спустя столько лет, начать выдавать свидетельства о смерти. Эксперты полагают, что это решение указывает на растущую уверенность правительства, которое в недавние месяцы сумело отвоевать большие участки стратегически важной территории вокруг столицы и на юге", - пишет журналистка The Telegraph.

Вопрос о политзаключенных оставался главным камнем преткновения на переговорах как в Женеве, так и в Астане. "Политическая оппозиция сделала его одним из своих ключевых требований, но режим раз за разом наотрез его отвергал", - поясняет автор статьи.

"Много говорят о том, что режим и его союзница Россия намерены подвести черту под вопросом о заключенных и убрать это досье из политической повестки, будь то в Астане или Женеве, - сказал менеджер по кризисному реагированию в Amnesty International Кристиан Бенедикт. - Это проблема, которая им действительно не нравится, и они точно не желают, чтобы требования допустить независимых тюремных инспекторов к местам содержания под стражей еще больше набирали обороты, поскольку это создает для режима слишком много неприятностей, учитывая, насколько ужасны там условия".

"Заключенные были самой большой проблемой, оставшейся между режимом и оппозицией. Теперь же, сообщив об их судьбе, правительство окончательно убило революцию и открыло дверь для политического решения", - считает Даббас.

Старший научный сотрудник Института ближневосточной политики "Тахрир" Хассан Хассан согласен с тем, что это скорее просчитанный шаг. "Это сейчас имеет смысл, после того как режим завладел большей частью юга. Режим готовится к послевоенному периоду путем новой легитимации и, возможно, отчасти таким путем", - сказал он. Россия, по его словам, могла заставить своего подопечного оповестить семьи - это первый шаг к возможному "примирению", который жаждет сделать уставшая от войны Москва.