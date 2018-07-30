Мужчины тоже грустят после секса, выяснили ученые

"Долгое время считалось, что мужчины после секса любят повернуться набок и удовлетворенно заснуть, а женщины порой готовы расплакаться, чувствуют раздражение и хотят, чтобы их обняли. Однако, согласно новому исследованию, мужчины после занятий любовью могут чувствовать не меньшую меланхолию и тревогу", - сообщает журналистка The Telegraph Сара Кнэптон.

Посткоитальная дисфория (ПКД) длится от пяти минут до двух часов, и до сих пор считалось, что ей подвержены только женщины. Но, когда ученые из Квинслендского университета опросили более 1,2 тыс. мужчин в Британии, Австралии, США, России и Новой Зеландии, выяснилось, что 41% мужчин (всего на 5% меньше, чем женщин) испытывали это состояние.

Некоторые мужчины описывали чувство опустошенности и отсутствия эмоций, а также неудовлетворенности, раздражения и беспокойства. Некоторые не терпели прикосновений и хотели, чтобы их оставили одних, рассказывает автор статьи.

По словам профессора Роберта Швейтцера, в западных культурах от мужчины требуется всегда получать удовольствие от секса. Он сказал: "Эти установки распространены в мужской субкультуре и подразумевают, что мужчины всегда жаждут секса и считают его удовольствием. Чувство ПКД противоречит этим доминантным культурным предпосылкам насчет мужского восприятия половой жизни. Предыдущие исследования ПКД среди женщин показали, что аналогичная доля женщин регулярно испытывала ПКД. Как и в случае с мужчинами в новом исследовании, это не до конца понятно. Можно строить предположения о причинах - факторах как биологических, так и психологических".

Некоторые исследователи предположили, что это явление, подобное "раскаянию покупателя", наступает, когда после оргазма гормоны хорошего настроения начинают ослабевать. Другие считают, что вина лежит на целом ряде гормонов, которые вызывают в числе прочего посткоитальную головную боль. "Психологи также полагают, что люди могут чувствовать стыд или вину после секса из-за комплексов, обусловленных культурой", - говорится в статье.

Посткоитальная дисфория более свойственна тем, кто сталкивался с психологическим стрессом, домогательствами в детстве или сексуальной дисфункцией. Также было установлено, что пары, которые после полового акта разговаривают, целуются и обнимаются, более удовлетворены отношениями.