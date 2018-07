30 июля 2018 г. Бен Уэбстер | The Times Богатые россияне забирают детей из британских частных школ "Уменьшилось число богатых россиян, которые отдают своих детей в британские частные школы; британский депутат связал эту тенденцию с обострением напряженности между Лондоном и Москвой", - пишет журналист The Times Бен Уэбстер. Газета приводит статистику британского Совета независимых школ (ISC): в последние три года уменьшается численность русских детей в частных британских школах. В 2015 году их было 3611, а по последним данным - 2806. Автор подчеркивает, что обзор был составлен в январе текущего года, так что на статистику не могли повлиять ни отравление Сергея и Юлии Скрипаль, ни высылка 23 российских дипломатов. Ральф Лукас, главный редактор The Good Schools Guide, сказал в интервью The Sunday Telegraph: "Цифры, свидетельствующие о снижении численности, - возможно, краткий спад, который изгладится, либо это может быть примета изменений во вкусах состоятельных россиян по части образования. Время покажет". Со своей стороны, Крис Брайант, председатель многопартийной парламентской группы по делам России, сказал: "Некоторое время российские олигархи и боссы мафии наслаждались всеми выгодами от свободного и неограниченного доступа в Великобританию. Им нравится ходить по магазинам в Лондоне, прятать свои активы на рынке британской недвижимости и отдавать здесь своих детей в школы. Санкции только начинают ощущаться болезненно". Источник: The Times