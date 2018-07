30 июля 2018 г. Мартин Зиглер, Джек Малверн | The Times Гуру по "грязным трюкам" ЧМ в Катаре работал на Асадов "Руководитель пиар-компании, находящийся в центре обвинений в том, что Катар участвовал в кампании грязных трюков против соперников, претендовавших на проведение чемпионата мира по футболу, ранее способствовал улучшению имиджа режима Асада в Сирии", - сообщает The Times. "Майкл Холцман, президент консалтинговой компании в сфере пиара BLJ Worldwide в Нью-Йорке, официально работал на администрацию первой леди Сирийской Арабской Республики в 2010 году. Она ускорила интервью для Vogue, которое журнал с тех пор удалил со своего сайта", - сообщает издание. The Sunday Times назвала главу компании, которому платили 5 тыс. долларов в месяц для того, чтобы он организовал льстивое интервью с Асмой Асад, отправителем электронного письма высокопоставленному советнику в катарскую организацию, подававшую заявку на проведение ЧМ. В письме были описаны успехи компании в привлечении ученых и журналистов в Америке и Австралии "к продвижению негативных аспектов заявок их стран в СМИ". Грязная кампания, как представляется, проводилась в нарушение правил ФИФА, согласно которым заявители должны избегать "письменных или устных заявлений любого рода, враждебных или иных, относительно заявок или кандидатур любой другой ассоциации". Высокопоставленные чиновники в ФИФА, заявившие в 2010 году, что Катар был выбран для проведения чемпионата мира в 2022 году, заявили The Times вчера, что они обеспокоены обвинениями, но что они поступили "слишком поздно", чтобы оправдать перенос чемпионата. Источник: The Times