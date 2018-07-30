Самыми непредсказуемыми противниками Путина стали пенсионеры

В ходе проведения ЧМ-2018 в России президент значительно повысил пенсионный возраст и думал, что подобный финт сойдет ему с рук. Однако россияне не хотят работать до самой смерти и выходят с протестами на улицы, сообщает Die Welt.

"Россияне уже несколько недель не могут прийти в себя и успокоиться: впредь мужчинам придется работать до пенсии на пять лет, а женщинам и вовсе на восемь лет дольше, чем раньше, - сообщает автор публикации Клаус Гайгер. - План Москвы по-тихому провести пенсионную реформу в то время, когда страна увлеченно следит за матчами ЧМ, провалился. Сопротивление реформе не ослабевает. В это воскресенье на улицы снова вышли тысячи граждан".

Если во внешнеполитических вопросах, пишет журналист, россияне готовы верить в предложенные Кремлем легенды о российском величии, то в случае с пенсиями люди могут посчитать: факты им известны. "И они понимают, что проигравшая сторона здесь - они. А многолетние сказки про российское величие еще больше подливают масла в огонь народного негодования, направленного против власти. Многие задаются вопросом: почему такая всесильная страна не в состоянии платить мне пенсию?"

По мнению Гайгера, ответ прост: "Россия вовсе не такая богатая и всесильная. Катастрофа с пенсионной системой стала последствием череды ошибок и просчетов, как снежный ком нараставших после окончания холодной войны". Одна из них - отказ от диверсификации сырьевой экономики. У государства нет средств продолжать поддерживать пенсионную систему из налоговых поступлений.

"Рейтинг Путина в последние дни заметно пошел на убыль. Теперь он дистанцируется от реформы, перекладывая ответственность на правительство и парламент. Но сможет ли Путин повернуть вспять принятие реформы? Даже если ему это удастся, он лишь выиграет время", - полагает автор.