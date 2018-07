30 июля 2018 г. Энн Эпплбаум | The Washington Post Мария Бутина - лишь верхушка русского айсберга Колумнистка The Washington Post Энн Эпплбаум проводит параллели между делом Марии Бутиной и историей советского агента в США Якова Голоса, который с 1927 по 1943 год под прикрытием своего турагентства World Tourists содействовал американской Компартии. Мария Бутина, в отличие от Голоса, не руководила компанией. Она выступала как лидер российской организации, ратующей за право на ношение оружия. Эта организация, считает Эпплбаум, более аутентична, чем турагентство Голоса: в России нет прав на ношение оружия и никогда не будет при нынешнем режиме. "Тем не менее, согласно судебным документам, Бутина убедила некоторых наивных членов Национальной стрелковой ассоциации в том, что она настоящая активистка. Таким образом она получила доступ к их миру", - пишет автор. "Сходство между Голосом и делом Бутиной поражает: оба стремились помочь политическим движениям, которые они считают прокремлевскими (Коммунистическая партия 1930-х и крыло Республиканской партии 2010-х, выступающее за свободное ношение оружия). Оба обеспечивались деньгами из Кремля, которые направлялись через посредников (в первом случае - через Коммунистический Интернационал, а во втором - предположительно, через нескольких российских олигархов)", - сравнивает Эпплбаум. "Кроме того, они были частью более крупных операций на международном уровне", - подчеркивает автор статьи. Голос был игроком в усилиях по продвижению международной революции, а у Бутиной немало коллег (агентов влияния), которые открыто агитируют за российские интересы теперь уже на крайне правой грани западного политического спектра. Лидер загадочной культурной ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлука Савоини, похоже, играет аналогичную роль в итальянской политике. Депутат Европарламента от Венгрии Бела Ковач находится под судом в Будапеште по обвинению в шпионаже в пользу России, пишет колумнистка. "Вместе со многими другими они тоже являются частью долгосрочного проекта, хотя это не пролетарская революция. На самом деле это клептократический госпереворот: современный кремлевский проект стремится подорвать западную демократию, разрушить ЕС и НАТО и сделать центром международной торговли коррумпированные отношения, а не верховенство закона", - продолжает Эпплбаум. Бутина - не более чем верхушка айсбега, один из глуповатых юных игроков в более масштабной игре, считает автор статьи: "Намного важнее берущие взятки российские олигархи или российские хакеры, изучающие уязвимости в нашей политической системе, как и в нашей энергосети". Чтобы дать им отпор, нужно не только поймать случайного агента, но и сделать более прозрачными системы финансирования в политике, написать законы, запрещающие фиктивные компании и отмывание денег, а также положить конец манипуляции соцсетями, пишет колумнистка. "Американцам потребовалось больше жизни одного поколения, чтобы отвергнуть соблазны коммунистического авторитаризма, и сменится не одно поколение, прежде чем мы победим клептократический авторитаризм. Если мы все еще в состоянии это сделать", - заключает Эпплбаум. Источник: The Washington Post