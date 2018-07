30 июля 2018 г. Майкл Макфол | The Washington Post Майкл Макфол: Путин хотел допросить меня. Трамп назвал это "невероятным предложением". Почему? "Я думал, что уже перестал беспокоиться из-за Владимира Путина. Я уехал из Москвы в 2014 году в качестве посла США, оставившего свой пост, после того как Путин в течение двух лет пребывания там использовал подконтрольные государству СМИ и другие марионетки для распространения дезинформации обо мне", - пишет экс-посол США в России Майкл Макфол в статье для The Washington Post. Дипломат вспоминает, что Путин "был прохладно встречен во время своей кампании по приему президентства из рук Дмитрия Медведева, и ему нужен был враг". "Поэтому его приспешники ложно утверждали, что я был послан президентом Бараком Обамой для спонсирования оппозиции и разжигания революции, что я надеялся, что Путин закончит так же, как сербский автократ Слободан Милошевич, то есть смещенным с должности и в тюрьме, и что я педофил", - пишет Макфол. "Но в этом месяце на саммите в Хельсинки (...) Путин снова начал меня преследовать, и сначала я не понял, насколько зловещей была его атака, - продолжает автор. - Во время двухчасовой встречи с глазу на глаз с президентом Трампом Путин сделал своему американскому коллеге предложение: дескать, он разрешит сотрудникам правоохранительных органов США присутствовать при допросе в России 12 российских шпионов, обвиненных США во вмешательстве в кампанию 2016 года, если его собственные агенты смогут наблюдать за допросом такого же числа сотрудников американских спецслужб, которые, как утверждает Россия, совершили преступления на российской земле". "В фантазии, изложенной Путиным во время совместной пресс-конференции, сотрудники американской разведки помогли британскому гражданину американского происхождения Биллу Браудеру вывести деньги из России, которые Браудер затем передал предвыборной кампании Хиллари Клинтон", - пишет автор. Что удивительно, Трамп назвал безумное предложение Путина "невероятным предложением", возмущается Макфол. "Я тоже находился в Хельсинки в качестве аналитика NBC News. Моей первой реакцией было недоверие", - отмечает он. "Вопиющая клевета на американских чиновников, в то время когда Путин стоял рядом с нашим президентом, воистину разозлила меня", - вспоминает он. "Затем, по пути домой, российские журналисты начали расспрашивать меня, какова моя реакция на заявление пресс-секретаря верховного российского прокурора, в котором подразумевалось, что против меня ведется расследование за нарушение российского законодательства", - пишет дипломат. "Мы готовы направить еще один запрос властям США о разрешении нам допросить тех самых сотрудников разведывательных служб США, а также ряд других официальных лиц и бизнесменов из США, чтобы обвинить их в совершении преступлений Браудером", - говорилось в нем, а мое имя было упомянуто в ряду этих правительственных чиновников. "Во время долгого рейса домой мое недоверие по поводу путинской наглости в конце концов переросло в гнев в отношении Трампа. Почему мой президент - мой главнокомандующий, мой соотечественник - назвал путинский план оклеветать меня, напугать и угрожать мне и другим критикам Путина "невероятным предложением"?" - задается вопросом Макфол. За этим последовала возмущенная общественная реакция, отмеченная очень редким двухпартийным голосованием 98-0 в Сенате в его защиту. Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэр категорически отвергла предложение Путина как "абсурдное". В очередной попытке объяснить политику США в отношении предложения Путина пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс сказала, что Трамп отклонил это предложение, говорится в статье. "Я с облегчением узнал, что мое правительство не будет просить о том, чтобы меня допросили российские сотрудники правоохранительных органов, но мне и другим американцам все же нужна защита моего президента от следующего возможного шага - ордера на арест, за которым последует выдача Интерполом "красного уведомления" о задержании меня в третьей стране и, в худшем случае, выдача меня в Россию", - отмечает автор. Источник: The Washington Post