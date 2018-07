30 июля 2018 г. Ю. Дж. Дионн-младший | The Washington Post Удобная связь России и крайне правых "Связи между Владимиром Путиным, президентом Трампом и сегментами Республиканской партии и американского консервативного движения кажутся странными. Как это возможно, учитывая прошлое российского президента в КГБ и историю холодной войны, во время которой антипатия к Советскому Союзу удерживала правых вместе?" - задается вопросом обозреватель The Washington Post Ю. Дж. Дионн-младший. "На самом деле нет ничего нелогичного в идеологическом сговоре, сотрясающем нашу политическую систему. Если раньше Советский Союз был столпом Коммунистического интернационала, путинская Россия создает новый реакционный Интернационал, построенный вокруг национализма, критики модернизма и презрения к либеральной демократии", - говорится в статье. В пророческой статье в марте 2017 года в журнале Time Алекс Олтмен и Элизабет Диас в подробностях рассмотрели "новые альянсы" России "с главами американских евангелических церквей, законодателями и влиятельными группами, объединенными некоторыми интересами, например НСА", напоминает автор. Христиане-евангелисты, отметили они, нашли общий язык с Путиным, известным противником прав ЛГБТ, на основе "националистической и ультраконсервативной инициативы Москвы - во главе с Русской Православной Церковью - по превращению постсоветского государства в оплот христианства на фоне роста секуляризации Запада". Олтмен и Диас обратили особое внимание на роль Марии Бутиной, россиянки, оказавшейся на прошлой неделе в суде после того, как ей были предъявлены обвинения в сговоре с целью выполнения функции иностранного агента. Бутина находилась в центре укрепления связей России с Национальной стрелковой ассоциацией. В 2015 году многие из ее руководителей побывали в России на организованной ею ежегодной конференции по правам на ношение оружие, сообщали Олтмен и Диас. "Российскому президенту не пришлось изобретать новых правых Европы. Они возникли без него, хотя он был рад им помочь в этом", - отмечает автор. Он упоминает в этом контексте австрийского канцлера Себастьяна Курца, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини. "Готовность традиционалистов и фанатиков права на ношение оружия устанавливать связи с российским диктатором говорит о глубоком отчуждении среди многих правых от ключевых западных ценностей - тех самых ценностей, которые восхваляет большая часть консерваторов", - полагает журналист. Источник: The Washington Post