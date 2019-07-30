Bild разоблачает путинскую пропаганду, осуществляемую с помощью дронов

"Неделю назад, 22 июля, российско-сирийские военно-воздушные силы нанесли разрушительный воздушный удар по жилому району в городе Маарет-ан-Нууман на северо-западе Сирии, убив 32 мирных жителя. Еще 100 человек получили ранения", - сообщает немецкий таблоид Bild.

Вскоре после удара российское министерство обороны опубликовало видео, заявив, что "26 июля 2019 года российские БЛА провели съемку данного района. Как видно на кадрах, полученных средствами объективного контроля, в указанном районе полностью отсутствуют какие-либо признаки разрушений", передает журналист Юлиан Рёпке.

Издание изучило снимки, сделанные дронами. "Они действительно были сделаны в городе Маарет-ан-Нууман. Однако на них показана местность, расположенная в 400 метрах к востоку от жилого района, опустошенного 22 июля", - утверждает Bild.

"Речь идет о неуклюжей попытке путинской армии скрыть атаки на мирных граждан в Сирии. Не без причины: целенаправленные атаки на мирное население являются военным преступлением", - подчеркивает Рёпке.

"То, что летевший на большой высоте дрон упустил настоящее место удара, где с землей сравняли несколько четырехэтажных зданий, почти исключено. Место разрушения находится всего в 20 секундах полета от района, где были сделаны снимки российским дроном", - говорится в статье.

"В понедельник в регионе продолжились предположительно российские авиаудары по гражданским целям. (...) По данным "Белых касок", которых также поддерживает МИД в Берлине, от целенаправленного российского авиаудара пострадала квартира волонтера "Белых касок" Зухаира Аль-Раджу в городе Кафр-Зита. Он и пять членов его семьи погибли", - сообщает Bild.