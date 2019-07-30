Прощай, народный вид спорта - российское правительство хочет контролировать грибников

"Новой инициативой Москва настраивает против себя многих россиян: в будущем для сбора грибов и ягод может понадобиться лицензия", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Рыбалка и охота, сбор грибов и ягод распространены в России намного больше, чем в Западной Европе, - отмечает автор статьи Андре Баллен. - Лицензия на охоту, которая некогда была забавой исключительно знати, имеется сегодня у 3,5 млн россиян - что в десять раз больше, чем в Германии. Стреляют (почти) по всем обитателям леса: медведям, лосям, оленям, кабанам, зайцам, куропаткам, диким гусям - зачастую и по другим охотникам. Из года в год происходят смертельные случаи. В них нередко имеет место алкоголь".

"Для Думы тема охоты настолько важна, что на этой неделе она законодательно разрешила охоту с луками. Наблюдатели в шутку отмечали, что депутаты издали закон специально для себя, ведь эта кровавая забава - занятие исключительно для богатых", - говорится в статье.

При этом рыбалка, сбор грибов и ягод являются настоящим народным видом спорта, повествует Баллен. Для многих эти занятия представляют собой больше чем приятное времяпрепровождение - "люди превратили их в промысел, свой "улов" они продают на обочинах дорог или на рынках, будь то черника, ярко-желтые лисички или благородные белые грибы".

Сообщается, что благодаря новой инициативе правительства должен повыситься урожай и экспортный потенциал данной отрасли. "Россияне же видят в этом очередную попытку обложить их новыми налогами. Идея ввести лицензию за сбор ягод вызвала колоссальное недовольство среди населения", - говорится в статье.

Министерство сельского хозяйства поспешило заверить, что никаких запретов и ограничений не планируется, однако россияне с подозрением ждут дальнейших законодательных инициатив. "Оформлять лицензию, очевидно, не будет ни один россиянин. А ставить в каждом перелеске или на каждом лугу лесника, в итоге будет стоить правительству дороже, чем возможные доходы от лицензий", - заключает Handelsblatt.