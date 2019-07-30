В 2019 году у провидцев появился новый дар: бизнес-чутье

"В Соединенных Штатах список "кто есть кто" в области терапии насчитывает множество ясновидящих, перепрофилировавшихся в "интуитивных коучей", которых вырывают друг у друга ВИП-персоны. Такая тенденция набирает силу и во Франции", - пишет журналистка Le Figaro Кристель Лаффен.

"(...) В Америке, которая всегда была очарована духовной и загробной жизнью, паранормальные профессии модернизировались, отправляя на свалку Мадам Ирму, ее платок в цветочек и ее хрустальный шар. В Голливуде гадалки на картах, экстрасенсы, астрологи и медиумы в настоящее время являются частью антуража звезд и их консультантами, наряду с частным веганским шеф-поваром, гламурной командой, агентом и адвокатом", - говорится в статье.

"Говорят, что Рианна и Майли Сайрус систематически с ними консультируются. Ева Лонгория неукоснительно сверяет благоприятное расположение звезд со своим астрологом, а Анджелина Джоли регулярно общается со своей умершей матерью. Фаррелл Уильямс, Роберт Де Ниро, Наоми Кэмпбелл и Гвинет Пэлтроу говорят, что они "чувствуют себя лучше", выпивая по утрам сок сельдерея, рекомендованный медицинским медиумом Энтони Уильямом, который каждое утро своим тихий голосом в духе Жанны д'Арк помогает ставить сверхточные диагнозы... не имея никакого медицинского образования!" - отмечает журналистка.

"(...) Такая тенденция распространяется на все области. Прежде чем подписать предварительный договор купли-продажи, 6-значный контракт или нанять нового кандидата, генеральные директора и руководители консультируются не только с нотариусами и юристами, но и с гадалками. В Голливуде старейшей из таких консультантов является 88-летняя Долорес Карделуччи, имеющая в числе своих клиентов Брэда Питта, а также влиятельных лиц из киностудий, которые расспрашивают ее о прибыльности своих сценариев или кинопроектов", - пишет Le Figaro.

"(...) Экстрасенсы и медиумы теперь называют себя интуитивными коучами, они пиарятся на идеях благосостояния и личностного роста, связанных с процветающей бизнес-терапией. В Нью-Йорке на последнем саммите здорового образа жизни Goop, организованном актрисой Гвинет Пэлтроу, медиумы проводили семинары и конференции наравне с диетологами, руководителями и врачами", - говорится в публикации.

"(...) В 2018 году 16 млн французов уже прибегли к помощи оккультного рынка, на котором работают 100 тыс. специалистов, и оборот которого превышает 3 млрд евро. Тем не менее, имеет место и здоровый скептицизм", - считает журналистка.

"Наше общество немного шизофренично, - утверждает социолог-антрополог Кристоф Колера: политики и руководители крупных компаний берут частные консультации, делая вид, что публично в это не верят".

"(...) Кристиана Диора, Ива Сен-Лорана и Карла Лагерфельда роднит не только то, что они гении моды, но и привычка консультироваться с ясновидящими, чьи предсказания повлияли на их карьеру", - напоминает автор статьи.

"В напряженную эпоху, после краха великих идеологий, мы стремимся найти другие ответы, - говорится в статье. - Это опасная тенденция, считает Патрисия Дарре, которая не проводит платные консультации, но получает пять запросов о помощи по электронной почте в течение... минуты. "Дело уже не в общении с умершими, а в поиске ключей к жизни. Люди ищут смысл, который может привести к тревожным сектантским уклонам".

К счастью, даже если, как полагает исследователь Кристоф Колера, "новые терапевтические практики, такие как гипноз, литотерапия, ароматерапия или даже эффект плацебо в традиционной медицине, действуют на основе тех же волшебных источников, что и средние гипнотизеры или шаманы", то "серьезные, осторожные медиумы заботятся о лечебном воздействии своих усилий".

Как полагает Тристан-Фредерик Мойр, психоаналитик, специализирующийся на анализе снов, "хороший терапевт - это человек, который слышит и понимает своего пациента", при этом для хороших провидцев основными качествами также остаются сопереживание и доброжелательность".