Приподнимается завеса над тайной радиоактивного облака, которое прошло над Европой

"В 2017 году утечка рутения встревожила научное сообщество, которое указывает на производственное объединение "Маяк", расположенное на Урале", - пишет журналист Le Figaro Марк Шерки.

"Такой сценарий не подтвержден на 100%. Но он становится все более вероятным. В понедельник эта гипотеза была подтверждена в научной статье, написанной в соавторстве 69 исследователями из Европы и Канады и опубликованной в научном журнале PNAS Американской академии наук, - указывает журналист. - Радиоактивное облако, состоящее исключительно из рутения, обнаруживаемое над Западной Европой осенью 2017 года с 29 сентября по 7 октября, вероятно, пришло из России. Концентрация, доходящая до 176 миллибеккелей на м3 воздуха (беккерель равен одному радиоактивному распаду в секунду) была обнаружена в Румынии, что в 100 раз выше, чем концентрация, обнаруженная в Европе после аварии на Фукусиме. Тем не менее, "даже при таком уровне это облако не представляет опасности для здоровья человека или окружающей среды", - уточняется в публикации.

"Но этот радиоактивный след, вероятно, связан с аварией на площадке ядерной переработки ПО "Маяк", расположенного на южном Урале. Исследователи продолжают использовать сослагательное наклонение, потому что, несмотря на доказательства, Россия отказывается признать свою ответственность. Этот выброс рутения мог произойти из-за производства радиоактивного изотопа в несколько десятков граммов с целью поставок церия-144 в рамках фундаментального эксперимента по ядерной физике, проведенного французским научно-исследовательским институтом CEA (Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии) и ее итальянским аналогом INFN (Национальный институт ядерной физики). Этот радиоизотоп должен был быть помещен в детектор частиц, установленный в подземной лаборатории Гран-Сассо (Италия) для эксперимента Borexino, связанного с поисками элементарных частиц (так называемых "стерильных" нейтрино)", - поясняет Шерки.

"Это не франко-немецкая статья. А точка зрения европейского научного сообщества, которая указывает пальцем на завод "Маяк", - резюмирует профессор Георг Штайнхаузер из Института радиации и радиационной защиты при университете Ганновера (Германия) и второй автор статьи. И добавляет: "Гипотеза об эксперименте Borexino, выдвинутая французским Институтом радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN, 6 февраля 2018 г.), является прекрасным объяснением. Но нет никаких формальных доказательств".

"При этом ни "Росатом", оператор ядерных установок в России, ни орган по безопасности, ИБРАЭ РАН (Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук) , не признают своей роли", - пишет Le Figaro.

"Они отрицают свою возможную причастность", - говорит немецкий исследователь. В понедельник "Росатом" и ИБРАЭ РАН не ответили на заданные им вопросы", - сообщает журналист. "Производство радиоактивного изотопа для эксперимента Borexino, насколько нам известно, является единственным возможным способом объяснить облако рутения, - подтверждает Жан-Кристоф Гариэль, заместитель генерального директора IRSN по окружающей среде и охране здоровья. - Я не понимаю, почему россияне не желаю общаются на эту тему".

"(...) Мы готовим еще одну статью, в которой будет подробно описано наше "обратное моделирование". Этот метод позволил нам определить, согласно выбросам Ru-106 (изотоп рутения), замеренным в Западной Европе, источник загрязнения, которое пришло с юга Урала, и, следовательно, очень вероятно, с производственного объединения "Маяк", - уточняет Жан-Кристоф Гариэль.

"Со своей стороны, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), расположенное в Вене (Австрия), которое отслеживало это дело в 44 странах-членах, считает, что, поскольку "нет никакого риска для здоровья", то у него нет "полномочий на проведение дополнительных расследований, в том случае, когда повышение уровня радиоактивности имеет неизвестное происхождение", - передает издание.