Подозрения в отравлении противника Кремля

"У находящегося в заключении несколько дней Алексея Навального появились признаки острой аллергической реакции. После непродолжительного лечения его отправили обратно в камеру. Люди из его окружения подозревают, что была совершена попытка отравления на фоне растущей конфронтации между оппозицией и властями", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

"(...) В воскресенье утром у 43-летнего Алексея Навального стали проявляться признаки сильной аллергической реакции. По словам близких, его лицо отекло и покрылось красными пятнами. После интенсивного противовоспалительного лечения эти симптомы исчезли, - говорится в статье. - В городской больнице ? 64, где лечился оппозиционер, врач Елена Сибикина рассказала прессе, что положение ее пациента "улучшилось" и что его "жизни ничего не угрожает". Предположение, высказанное сторонниками оппозиционера о том, что он был отравлен, "не доказано", по словам врача, которая не сообщила подробностей о возможных причинах симптомов, под предлогом "врачебной тайны" и необходимости защиты конфиденциальности пациента".

"Однако интересам особо одиозного для Кремля пациента отвечает именно прозрачность, - отмечает автор статьи. - Сторонники Алексея Навального не скрывают, что не доверяют медицинскому персоналу государственной больницы, полностью подчиненной властям".

"Врач Эльдар Казахмедов [один из врачей в больнице ? 64] отказался сообщать диагноз жене и адвокату Алексея, но почему-то дал развёрнутый комментарий Интерфаксу и неопознанному мужчине в штатском, который руководил полицейскими", - с сожалением пишет в Twitter пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

В противоположность своим коллегам личный врач оппозиционера Анастасия Васильева "категорически против" возвращения своего клиента в его камеру, потому что "результатов анализов токсикологических исследований нет". По ее мнению, "токсический агент, который вызвал выраженный ангионеавротический отек и высыпания - не ясен. Консультации токсиколога нет". И, самое главное, она предупреждает, что помещение Алексея Навального в его камеру, "где, вероятно, и существует этот самый неизвестный химический агент" снова подвергнет его риску: "Повторная интоксикация и сенсибилизация может привести действительно к серьезному тяжелому состоянию".

"Данный инцидент напоминает о нападении на Алексея Навального в 2017 году, когда химическое вещество, выплеснутое ему в лицо, спровоцировало сильный ожог сетчатки его глаза. Для полного восстановления зрительных способностей оппозиционеру потребовалось несколько месяцев лечения (частично за границей). Также трудно не вспомнить о мучительной кончине Александра Литвиненко, отравленного в 2006 году полонием, и о неудачной прошлогодней попытке отравления Сергея Скрипаля с помощью нейротоксического вещества", - пишет Le Temps.

"Эти два человека сильно раздражали Владимира Путина, так же, как и оппозиционер Борис Немцов, которого застрелили в 2015 году в нескольких шагах от Кремля", - говорится в публикации.

"Проблемы со здоровьем Алексея Навального возникают в то время, когда правительство старается изолировать главного противника Владимира Путина в условиях растущей политической напряженности в стране. На улицах столицы каждую субботу повторяются митинги с требованием включения кандидатов от оппозиции в российскую избирательную систему. Кремль и мэрия Москвы сталкиваются с беспрецедентной мобилизацией оппозиции с 2012 года", - указывает Гриншпан.