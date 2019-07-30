Внезапно обнаруженная любовь к России

"Перед выборами в ландтаг на востоке Германии ведущие политики требуют смягчения отношений с Путиным - (...) к огорчению федерального правительства", - пишут журналисты немецкого издания Der Spiegel Кристиане Хоффманн, Тимо Леманн, Файт Медик и Ральф Нойкирх.

"Отношения с Россией волнуют немцев, - отмечает издание. - В опросах уже на протяжении нескольких лет большинство высказывается за сближение с государством Владимира Путина, на востоке страны таких три четверти. Там большинство граждан также хотят окончания санкций, которые были введены в 2014 году после противоречащей международному праву аннексии Крыма".

"Неудивительно, что к требованию премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера [об отмене антироссийских санкций] поспешили присоединиться также премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (член партии "Левые") и премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке (СДПГ). Также и их восточногерманские коллеги, не участвующие в предвыборной борьбе, - Мануэла Швезиг в Мекленбурге-Передней Померании (СДПГ) и Райнер Хазелофф (ХДС) в земле Саксония-Анхальт - согласились с Кречмером", - говорится в статье.

"Таким образом главы восточных правительств открыто противоречат политике в отношении России, осуществляемой Большой коалицией под руководством канцлера Ангелы Меркель, - указывает издание. - Правительство ФРГ решительно настроено ослабить санкции лишь тогда, когда будут выполнены Минские соглашения. Недавно глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и новая председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен даже подтвердили свою жесткую позицию по отношению к России".

"Так Россия без особых усилий разобщает немецкую политику. (...) Вероятно, это желанная для Москвы возможность показать канцлеру, что у ее жесткого курса по отношению к Кремлю есть серьезные противники даже в рядах союза", - полагают авторы статьи.

Тем не менее, продолжает издание, единой позиции относительно отношений с Россией нет и среди восточногерманских подразделений ХДС. Например, председатель регионального отделения ХДС в Тюрингии Майк Моринг придерживается линии, несколько отличающейся от позиции Кречмера. "Еще в 2017 году его фракция внесла в ландтаг предложение, (...) в котором высказывалось требование об отмене санкций - но только при условии, что Россия выполнит условия Минских соглашений. Благодаря этой позиции Морингу пока удается политически нейтрализовать российский вопрос", - говорится в статье.

Коллега Моринга по партии и депутат бундестага Филипп Амтор указывает, в свою очередь, на то, что с помощью российской темы набрать очки среди избирателей на востоке страны интенсивно пытается партия СДПГ.

"Социал-демократов и Россию связывают абсолютно особенные отношения, уже по историческим причинам, - отмечает издание. - Вилли Брандт, восточная политика, изменения через сближение - едва ли что-то другое определяет самосознание партии больше, чем эта внешнеполитическая традиция. Это почувствовал на себе и Хайко Маас вскоре после вступления в должность министра иностранных дел, когда пытался отмежеваться от своих предшественников критическими словами в адрес России. Сопротивление, возглавляемое Мануэлой Швезиг и Штефаном Вайлем (премьер-министром Нижней Саксонии - Прим. ред.), было сильным. Министру иностранных дел пришлось пойти на уступки. Однако "шпагат" между критическим по отношению к России курсом федерального правительства и близостью к России многих немцев остается для социал-демократов особенно напряженным".

По мнению Дирка Визе, депутата бундестага от СДПГ и уполномоченного ФРГ по сотрудничеству с Россией, близость к Москве востока Германии, конечно, больше обусловлена исторически. С Визе согласен и его коллега по партии Дитмар Войдке. "Многих людей в Восточной Германии с Россией связывают личные отношения, они поддерживают дружественные связи и знают язык, - говорит Войдке. - Так у многих возникает эмоциональная связь". "Жесткую позицию, которой недавно требовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, он не признает. "Нам нужна четкая позиция, а не жесткость. И, прежде всего, нам не нужно подливать масла в огонь", - говорит он".

"У требований политиков Бранденбурга, Саксонии и Тюрингии об окончании санкций есть и явные экономические причины, - поясняет издание. - С тех пор, как Евросоюз принял эти меры в 2014 году, в трех восточногерманских землях сильно упал экспорт товаров в Россию". Больше всего пострадала Саксония - в 2018 году экспорт в Россию оказался здесь на 60% меньше, чем в 2013 году.

"Зеленым", в свою очередь, легче обозначить свою позицию относительно России, так как они уже несколько лет не входят в состав правительства. В частности, глава партии Роберт Хабек не видит причин для смягчения отношений с Москвой. "Санкции привязаны к реализации Минских соглашений, и они должны сохраняться, пока этого не произойдет", - говорит он, указывая также на вмешательство России во внутренние дела других государств.

"Пока правительство ФРГ не собирается поддаваться давлению из федеральных земель. Тем не менее, в последнее время в усложнившихся отношениях между Берлином и Москвой впервые стали вновь появляться положительные сигналы. В июне министр экономики Петер Альтмайер посетил экономический форум в Санкт-Петербурге, что было воспринято как знак того, что изоляция России со времен украинского кризиса идет на убыль", - говорится в статье.

"Ранее Германия выступала за возвращение России права голоса в ПАСЕ. Также, очевидно, продвигаются и планы по упрощению выдачи виз молодым россиянам".

В середине июля форум "Петербургский диалог" впервые посетили министры иностранных дел обеих стран. "Министр Маас, который изначально был настроен критически, пытался представить встречу с "дорогим Сергеем" максимально гармоничной, - пишет Der Spiegel. - "Без Москвы, - польстил Маас россиянам, - мы не ответим на насущные вопросы мировой политики".