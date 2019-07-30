"Это не прекратится так быстро"

Полиция в Москве жестко противодействуют протестующим. По мнению Йенса Зигерта, эксперта по России и бывшего руководителя московского офиса Фонда Генриха Белля, протесты продолжатся. С экспертом побеседовала журналистка немецкого издания Die Zeit Александра Эндрес.

"В абсолютном выражении такого количества людей не арестовывали со времен протестов 2011 и 2012 годов. Бескомпромиссность, с которой это произошло, и тот факт, что о жестких мерах заранее объявил мэр Москвы, показывают, что там, где принимаются решения, - я полагаю, это Кремль, - в настоящий момент больше не готовы к компромиссам", - подчеркнул Зигерт.

"Но и сами протесты отличаются от тех, что происходили в прошлые годы, - отметил собеседник издания. - Со времен демонстраций 2011 и 2012 годов едва ли были политические митинги. Люди выходили на улицы скорее из-за практических, повседневных проблем: из-за зловонных мусорных свалок, загрязнения окружающей среды, угрожающего здоровью, политики в сфере строительства, (...). В этим случаях госорганам намного тяжелее утверждать, что протесты искусственно раздуваются и управляются извне. Ведь эти проблемы реальны. Но теперь снова проходят политические протесты из-за того, что в Москве в муниципальных выборах не разрешили участвовать многим депутатам из оппозиции".

По словам эксперта, у муниципальных депутатов относительно мало влияния. "Но у них есть право задавать вопросы. Органы государственной власти должны предоставлять им сведения. Если они где-либо выступают, это имеет другой вес, чем если это делают обычные граждане", - пояснил эксперт. "Если бы они могли участвовать в выборах, их успех стал бы сильным политическим сигналом. Для многих людей это было бы возможностью выразить свое недовольство. На российских президентских и парламентских выборах это уже давно невозможно. (...) Для людей эти муниципальные выборы - одна из последних возможностей, показать свое недовольство на выборах", - отметил Зигерт.

"Кремль хочет воспрепятствовать тому, чтобы в оппозиции появлялись новые маленькие герои. Ведь одним из инструментов власти Путина является то, что он препятствует подъему рядом с собой других ярких политиков. Правительство, министры, даже глава правительства - не более чем высокопоставленные чиновники, а не самостоятельные политики", - считает эксперт.

По словам Зигерта, согласно неподтвержденным данным, ФСБ начала расследование против некоторых ведущих оппозиционеров, призывавших протестующих собраться перед зданием Мосгоризбиркома. "Если дело действительно дойдет до таких обвинений, мы снова окажемся в ситуации как после протестов в мае 2012 года на Болотной площади в Москве. Тогда были арестованы более 30 человек, некоторые из которых были приговорены к нескольким годам лишения свободы", - напомнил собеседник издания.

По мнению Зигерта, протесты продолжатся. "Судя по текущим настроениям и событиям субботы, это не прекратится так быстро. Я вижу две возможности: или будет достигнут компромисс и некоторых кандидатов все же допустят к выборам - но это я считаю маловероятным - или же власти продолжат реагировать жестко, тогда ситуация может обостриться до той, что была 7-8 лет назад", - указал политолог.