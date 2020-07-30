Представители экономики требуют помощи в борьбе с санкционными угрозами Америки

"Участвующие в строительстве "Северного потока-2" компании призывают дать политический ответ Вашингтону. По их мнению, завершение строительства газопровода является "вопросом европейского суверенитета", - сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Европейские предприятия, участвующие в строительстве газопровода "Северный поток-2" и находящиеся под угрозой американских санкций, сетуют на недостаточную поддержку со стороны политики. В конечном итоге в этом споре речь идет о том, насколько Европа готова выступить в защиту своего суверенитета и независимости, в частности в энергоснабжении континента, заявил во вторник в Вене председатель правления австрийского энергетического концерна OMV Райнер Зееле".

"По его мнению, на политическую инициативу Вашингтона необходимо дать политический ответ. Это не задача предприятий. Зееле добавил: "Во всяком случае мы как европейское предприятие ожидаем, что будут приняты политические меры для того, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как место для инвестиций", - передает издание.

"OMV наряду с Wintershall Dea, Uniper, Shell и Engie входит в число западноевропейских инвесторов, которые участвуют в финансировании строительства и эксплуатации трубопровода, организованных российским государственным концерном "Газпром". Они несут половину расходов на проект, стоимость которого составляет без малого 10 млрд евро".

"Госсекретарь Америки Майк Помпео заявил на прошлой неделе, что трубопровод через Балтийское море, по которому должен будет транспортироваться газ из России в Германию, теперь подпадает под закон, предусматривающий среди прочего введение санкций в отношении компаний, сотрудничающих с Россией или такими государствами, как Иран и Северная Корея. В связи с этим правительство ФРГ в очередной раз констатировало, что оно отвергает экстерриториальные санкции, так как они "противоречат международному праву". Представители немецкой экономики гневно осудили угрозы как "немыслимый кризис в трансатлантических отношениях".

"Если мы инвестируем миллиарды в проект, который осуществляется в соответствии со всеми законами и правилами Европы, то мы действительно должны задать себе вопрос: хотим ли мы ставить его под сомнение в результате влияния третьих стран?", - сказал Зееле.

"Также и энергетический концерн Uniper "с сожалением" констатирует, что Америка "по-прежнему пытается подорвать важный инфраструктурный проект, который, по нашему мнению, важен для энергобезопасности Европы", - передает FAZ.