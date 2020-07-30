Марта Додд, заводившая романы с нацистами: "Гитлер страдает комплексом кастрации"

"Когда в 1933 году новый посол США Уильям Додд прибыл в Берлин, он привез с собой и свою дочь Марту. Молодой привлекательной журналистке приписывали многочисленные романы с известными нацистами. Но вскоре она посвятила себя другой диктатуре", - повествует немецкий журнал Focus.

"(...) 24-летняя журналистка, работавшая литературным критиком в газете Chicago Tribune, была воодушевлена переездом, ведь в отличие от своего отца она была положительного мнения о национал-социалистической Германии", - пишет журналист Армин Фурер.

"Уже вскоре после приезда Марта окунулась в общественную жизнь Берлина. Уже многочисленные дипломатические приемы, на которые она сопровождала своего отца, давали возможность лично познакомиться с ведущими функционерами нацистского режима, такими как Йозеф Геббельс, Герман Геринг или Генрих Гиммлер. Додд была привлекательной и жизнерадостной девушкой, которая - это было известно - вызывала к себе расположение мужчин. И наоборот", - говорится в статье.

"Поэтому ее более близкое знакомство с ведущими нацистскими функционерами не заставило себя ждать. Вскоре стали разноситься и слухи. Ей то и дело приписывали любовные интрижки. И, возможно, рассказы мужчин были больше, чем слухами. По крайней мере, к такому выводу пришла советская спецслужба НКВД".

"Так, у Додд среди прочего якобы были любовные отношения с личным адъютантом Гитлера Фрицем Видеманном. (...) В близкой связи она находилась с первым руководителем гестапо Рудольфом Дильсом, а также с пресс-секретарем Гитлера по связям с зарубежной прессой Эрнстом Ганфштенглем и Эрнстом Удетом, известным летчиком Первой мировой войны".

"Она лично познакомилась и с Гитлером, - продолжает издание. - Это произошло, когда Эрнст Ганфштенгль пригласил ее на разговор с "фюрером" в отель "Кайзерхоф". По-видимому, доверенный человек Гитлера надеялся, что между ними может возникнуть симпатия. Он якобы заманил ее словами: "Гитлеру нужна женщина... Марта, вы женщина". Однако визави не впечатлил Марту".

"Изначально ее взгляд на нацистскую Германию был положительным, но очень наивным. (...) Это изменилось, когда в 1934 году она путешествовала по Германии и в Нюрнберге стала свидетельницей сцены, которая ее очень возмутила. Тогда шумная толпа вела по улице остриженную наголо девушку, которая встречалась с евреем".

"Также и "Ночь длинных ножей" или "Путч Рема" 30 июня 1934 года открыли ей глаза на то, кто на самом деле стоял у власти в Третьем рейхе. То, что Гитлер жестоко убивал своих врагов, нанесло тяжелый удар по ее положительному образу национал-социализма. С того момента Марта стала превращаться в противницу нацистов", - пишет издание.

"О Гитлере она писала в 1939 году: "Если бы мне нужно было дать Гитлеру краткую характеристику, я бы сказала, что он крайне фанатичный, стоящий почти на грани безумия человек, которому нет подобных среди всех государственных деятелей современного мира". Гитлер, по ее словам, был "одержимым безумцем", у которого на лице было написано помешательство, подлость и полное отсутствие души и интеллекта. Его ненависть к евреям она объясняла "тяжелым комплексом кастрации", в другой раз она говорила об "искаженном комплексе матери".

"Ее растущая враждебность к национал-социалистам, определенно, была связана с мужчиной, который был не нацистом, а коммунистом: Борисом Виноградовым. Официально он работал секретарем в советском посольстве в Берлине. На самом деле он был направлен в Германию в качестве шпиона. Его задачей было в роли "Ромео" познакомиться с Мартой Додд и попытаться выведать через нее информацию из американского посольства".

"Виноградов так хорошо выполнял свою задачу, что Марта влюбилась в него без памяти. Была ли эта симпатия взаимной, остается лишь догадываться".

"После того, как в 1935 году Марта пару недель путешествовала по Советскому Союзу по приглашению московского правительства, ее ранее дружественное отношение к нацистам окончательно превратилось в симпатию к большевистской России. Она предложила Виноградову шпионить за ее собственным отцом", - повествует издание.

Впрочем, большой любви не суждено было стать счастливой. В конечном счете Виноградова снова вызвали в Москву. Марта осталась с надеждой на встречу и совместную жизнь, но в 1937 году ее отец решил вернуться на родину.

Нацистское руководство бдительно следило за их дальнейшей жизнью, ведь Марта заявила, что намерена написать разоблачающую книгу о Третьем рейхе. Она действительно написала ее. Незадолго до начала войны она предсказала, что Гитлер будет убивать евреев и поработит Европу. Впрочем, о своих романах Додд не рассказала.

"Она продолжала любить Виноградова. Но им не суждено было увидеться снова. Потому что ее Ромео из берлинского времени впал в немилость у советского диктатора Сталина и был казнен. Он был уже мертв, когда Марта все еще писала ему любовные письма. Впрочем, в 1938 году она вышла замуж за другого мужчину: Альфреда Кауфманна Стерна. Он был миллионером с левыми политическими взглядами".

"Тем временем Марта целенаправленно предложила свои услуги советской спецслужбе НКВД. Там весьма критически относились к девушке из хорошей буржуазной семьи. "Она считает себя коммунисткой и утверждает, что следует целям партийной программы. В действительности она является типичной представительницей американской богемы, сексуально падшей женщиной, готовой переспать с любым привлекательным мужчиной", - говорилось в отчете НКВД от февраля 1942 года". С другой стороны, в США Марта имела доступ к известным личностям.

"Хотя в своей книге она представляла Советской Союз в розовом свете, вероятно, никто не догадался бы, что Марта и ее муж Альфред занимались шпионажем в пользу Советов. Стерн основал музыкальное издательство, которое служило прикрытием для передачи информации КГБ, как с 1954 года назывался НКВД. Он также пытался стать послом и даже пожертвовал Демократической партии Рузвельта 50 тыс. долларов. Однако план не сработал".

"В поле зрения ФБР Марта и Альфред попали в 1948 году. За многие годы их досье выросло до 10400 страниц. Когда в 1956 году они должны были в качестве свидетелей пройти допрос в ФБР касательно шпионажной деятельности КГБ, они впали в панику и бежали через Мексику в Прагу. Их ходатайство о возможности въезда в СССР было одобрено, лишь когда они подверглись опасности быть осужденными в США за шпионаж. С 1963 года по 1970 годы они жили на Кубе, затем снова вернулись в Прагу. Там Марта Додд умерла в 1990 году", - пишет Focus.