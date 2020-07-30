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30 июля 2020 г.
30 июля 2020 г.

Андреас Шварцкопф | Frankfurter Rundschau

Нехорошая новость

"Объявленный частичный вывод американских войск из Германии повысит напряженность в отношениях с Россией и внутри НАТО", - считает журналист немецкого издания Frankfurter Rundschau Андреас Шварцкопф.

"Нет, безопасность Германии и других европейских стран НАТО напрямую не ослабнет лишь из-за того, что США захотят вывести с местных баз больше подразделений, чем они объявляли несколько недель назад. Однако администрация Трампа создаст больше напряженности", - отмечает автор статьи.

"Она хочет перебросить некоторые военные подразделения США в Польшу и прибалтийские страны, то есть ближе к российской границе. Это, определенно, усилит напряженность в отношениях с Москвой. Но тот, кто хочет изменить отчасти агрессивную политику Владимира Путина в отношении европейских государств, должен не только угрожать, но и что-то предлагать ему. Например, переговоры о том, как можно улучшить совместную безопасность и положить конец дорогой и опасной гонке вооружений".

"Инициатива США не улучшит отношения союзников и внутри трансатлантического альянса. Наказывая тех, кто, как Германия, не следует предписаниям, Вашингтон предает демократические принципы", - заключает Frankfurter Rundschau.

Источник: Frankfurter Rundschau


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