Почему Мексика скоро станет третьей в мире страной, сильнее всего повергнутой в траур из-за Covid-19

"(...) Вице-министр здравоохранения Уго Лопес-Гател каждый вечер на протяжении более чем 120 конференций, проводимых с конца марта, говорил о том, что эпидемия коронавируса в Мексике будет продолжительной. При этом эпидемиолог, отвечающий за мексиканскую стратегию здравоохранения, оказался прав, поскольку число смертей, вызванных Covid в его стране, уже приближается к 45 тыс., то есть больше чем в Великобритании, что ставит Мексику на третье место в мире по уровню смертности. Мексика, сражающаяся с пандемией в течение пяти месяцев, похоже, еще далека от конца своей "первой волны" заражения, тогда как Европа уже опасается наступления второй", - пишет журналистка Le Figaro Аликс Харди.

"Правительство Мексики, обеспокоенное состоянием явно непрочной и недоукомплектованной кадрами больничной системы, с самого начала направило все усилия на расширение своих больничных мощностей. В последние месяцы были выделены дополнительно тысячи коек, срочно были наняты 50 тыс. медработников, 25 самолетов из Китая выгружали в аэропорту Мехико ящики с защитным снаряжением", - говорится в статье.

"(...) В стране, которая не ввела обязательный карантин ради спасения своей экономики, первоначально объявленный в начале мая пик кривой заражения два с половиной месяца спустя все еще не наблюдается. В Мексике официально зарегистрировано более 44 876 смертей от коронавируса (последнее опубликованное официальное число), что намного превышает даже пессимистичное предположение о 35 тыс., сделанное Лопес-Гателом, когда он выступал перед Сенатом в начале июня. Подобное количество ставит Мексику в ряд трех стран, сильнее всего повергнутых в траур в абсолютном выражении (и на 13-е место по количеству умерших на душу населения), сразу после США и Бразилии", - пишет Le Figaro.

"Цифры значительно занижены, даже по признанию органов здравоохранения. Несколько подсчетов, проведенных в столице независимыми экспертами, подтверждают, что истинное количество смертей от Covid в 3 раза превышает официальные данные, учитывающие только смерти, подтвержденные тестом", - комментирует автор публикации.

"(...) Мексика - одна из тех стран, где меньше всего на планете проводят тестирование, в результате возникает сильно искаженное в меньшую сторону представление об эпидемии, сожалеет исследователь в сфере молекулярной генетики Лори-Энн Хименес Фиви, по мнению которой пандемия в стране вышла из-под контроля. "Покупать вентиляторы, нанимать медперсонал для ухода за больными... Это все равно, что спасаться от наводнения, вычерпывая воду ведром, вместо того, чтобы попытаться осушить источник утечки, - поясняет она. - Пока мы не выясним, где находится вирус, с тем, чтобы взять его под контроль, мы с ним не справимся".

"Биолог говорит то же самое, что и ВОЗ, - отмечает издание. - В начале июня ее региональный менеджер Жан-Марк Габасту призвал Мексику увеличить темпы тестирования на коронавирус. "Важно работать над расширением возможностей тестирования в стране, особенно в ожидании нисходящего этапа, на котором важнее всего окажется возможность выявлять новые случаи, чтобы предотвратить возникновение новых очагов инфекции", - предупредил он.

"В начале июля столица основательно взялась за решение проблемы, благодаря стараниям своего мэра Клаудии Шейнбаум, которая запустила бесплатную кампанию по тестированию, нацеленную на наиболее пострадавшие районы Мехико. Такая стратегия идет вразрез с федеральным планом действий. "Это утомительно? Да, но легкого решения не бывает, - указывает Лори-Энн Хименес Фиви. - Разве что позволить вирусу идти своим естественным ходом и пусть умрут сотни тысяч людей... но это очень опасная ставка". По данным исследования Национального автономного университета (UNAM), в Мексике три четверти умерших от коронавируса принадлежали к низшим слоям общества", - резюмирует Аликс Харди.