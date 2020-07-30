Появится ли когда-нибудь на рынке мужская противозачаточная таблетка?

"Потребность в противозачаточных средствах для мужчин, связанная со стремлением к гендерному равенству, ощущается все сильнее. Но препятствия для их коммерциализации сегодня все еще многочисленны", - пишет журналистка Бессма Сикук в издании Slate.fr.

"(...) В настоящее время существуют серьезные возможности для разработки мужской противозачаточной таблетки. Самые продвинутые разработки принадлежат команде исследовательницы в области эндокринологии Стефани Пейдж из Вашингтонского университета", - говорится в статье.

"(...) Физиологически гипоталамус (расположенный в головном мозге) секретирует гормон, называемый ГнРГ, который поступает в гипофиз и стимулирует выделение двух других гормонов, ЛГ и ФСГ (называемых гонадотропинами). Два последних гормона затем попадают в кровь и стимулируют выработку тестостерона и сперматозоидов в яичках. Две молекулы, разработанные командой доктора Пейдж, позволяют блокировать этот химический каскад путем связывания с андрогенными рецепторами - группой гормонов, в состав которой входит тестостерон, - и с прогестероном - гормоном и предшественником тестостерона. Отправляется сигнал в мозг, приказывающий ему прекратить производство ГнРГ и гонадотропинов, что в конечном итоге приводит к снижению выработки сперматозоидов и тестостерона", - поясняет автор статьи.

"В Австралии команда профессора Сабатино Вентуры из университета Монаша разрабатывает другой метод. Он заключается в блокировании двух белков, расположенных на поверхности мышечных клеток, окружающих семявыносящие протоки, что позволяет их сокращать и, следовательно, транспортировать за пределы тела сперматозоиды во время эякуляции", - пишет Slate.fr.

"Последний метод еще не достиг стадии испытаний на людях, однако методы профессора Пейдж уже были протестированы на небольшом числе пациентов и показали свою эффективность и отсутствие существенных побочных эффектов. Следующим шагом должна стать проверка молекул в более широких масштабах. Этот этап дорогостоящий, обычно он требует значительных инвестиций со стороны фармацевтических компаний, - отмечается в публикации. - Но, как объясняет Стефани Пейдж, "отсутствие интереса со стороны фармацевтической промышленности сильно затруднило появление на рынке новых мужских контрацептивов".

"Александра Ру, доктор социологических наук, которая только что опубликовала социально-историческую диссертацию под названием "Из любви к женщинам? Противозачаточные таблетки во Франции, происхождение социальных и медицинских доказательств (1960-2000)", констатирует тот же факт. "Клинические испытания мужской таблетки прошли все стадии. Осталось только инвестировать в масштабные испытания. Но большинство фармацевтических отраслей полагают, что это будет не очень выгодно и что это слишком маленький рынок".

"Мишель Орран-Лион занимался исследованиями рака в Марселе. В 2017 году, когда он и его команда работали над клетками лейкемии, он случайно обнаружил, что, блокируя взаимодействие двух протеинов у мышей через ингибирующую молекулу, они становятся бесплодными", - указывает издание.

"(...) Ученый хотел продолжить исследование, но очень быстро столкнулся с серьезным препятствием: получением финансирования. Поэтому он вынужден был от этого отказаться. Он предполагает, что причины отсутствия энтузиазма к исследованиям в этой области, прежде всего, являются социальными: "Это из разряда того, что с трудом входит в обычный образ жизни. Трудно представить, что может быть и мужская контрацепция. Очевидно, что добиться финансирования исследований по этому вопросу довольно сложно".

"Мишель Орран-Лион называет еще одно препятствие - токсичность. "Как только появляется малейший риск токсичности молекулы, он немедленно устраняется. Мы видели, как это было с противозачаточными таблетками для женщин и риском рака молочной железы, это морально недопустимо, и при работе над подобными вещами необходимо учитывать столь важный момент".

"(...) Разница в подходе к женщинам и мужчинам может объясняться несколькими причинами. Во-первых, нормативные стандарты сегодня более строгие, чем в 1956 году, когда была выпущена первая таблетка, изобретенная одним из ее создателей Грегори Пинкусом. Тогда на рынке контрацептивов почти не было конкуренции, как рассказывает Александра Ру: "В 1950-1960 годах фармацевтические компании проявляли большой интерес к инвестированию в противозачаточные таблетки, потому что еще не сложился рынок. Это был совершенно новый рынок, на котором не было конкурентов. В то время как разработка мужской таблетки в 1970-х и 1980-х годах велась на рынке, где уже присутствовало много эффективных противозачаточных средств (таблетки, внутриматочные контрацептивы, гормональные имплантаты), таким образом, этот рынок был уже немного насыщен".

"(...) Третье препятствие, довольно значительное, заключается в том, что "в культурном отношении существуют двойные стандарты, в соответствии с которыми побочные эффекты считаются гораздо менее приемлемыми для мужчин, чем для женщин. Компании и некоторые врачи предвидят, что мужчины не станут принимать противозачаточную таблетку и что некоторые женщины, пусть и не все, захотят сохранить контроль над своей контрацепцией, это заставляет инвесторов быть осторожными", - продолжает Александра Ру.

"(...) В настоящее время, несмотря на то, что таблетки, представленные на рынке, больше не содержат таких высоких доз гормонов, которые содержали таблетки времен Грегори Пинкуса, побочные эффекты все же присутствуют, - говорится в статье. - "С самого начала и до сих пор существует принятие воздействия и побочных эффектов, которые эти продукты могут оказывать на организм женщины, при этом в отношении организма мужчины подобного принятия нет", - отмечает социолог.