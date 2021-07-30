Путин резко сократит дипломатическое присутствие США в России

"Правительство президента России Владимира Путина вынуждает дипломатическую миссию США в России прекратить прием на работу иностранных граждан на любые должности со следующей недели, что сокращает численность персонала посольства и консульств США примерно на 90% , и оставляет лишь костяк американских дипломатов управлять отношениями с одним из главных геополитических соперников Вашингтона", - передает Foreign Policy.

"О решении России запретить посольству и консульствам США нанимать иностранных граждан было впервые объявлено в конце апреля, и оно вступает в силу 1 августа. В результате этого решения в Москве будут работать около 120 чиновников, и ноль сотрудников, нанятых в стране, известных как "иностранные сотрудники дипломатического корпуса". По словам нынешних и бывших дипломатов США, это меньше, чем примерно 350 американских дипломатов и 1900 иностранных служащих, которые работали в посольстве США в Москве и консульствах по всей России десять лет назад", - говорится в статье. (...)

"Ограничения, которые должны быть введены в ближайшее время, показывают, насколько сильно охладились отношения между США и Россией за последние годы, даже несмотря на то, что администрация Байдена пытается хотя бы слегка приоткрыть дверь для улучшения двусторонних отношений. По мере приближения крайнего срока 1 августа некоторые американские дипломаты в Госдепартаменте испытывают все большее разочарование из-за того, что администрация Байдена не пошла на более решительные действия в ответ на российские ограничения. Администрация Байдена не просигнализировала, что предпримет какие-либо ответные шаги, в том числе сократив количество российских дипломатов, размещенных в консульствах в Хьюстоне или Нью-Йорке или в посольстве в Вашингтоне", - указывает издание.

"Дипломаты-ветераны и другие эксперты говорят, что новые ограничения практически сведут на нет способность американской миссии выполнять рутинную дипломатическую работу, от политического участия до визовых и консульских услуг, учитывая, насколько важны местные сотрудники для повседневных функций посольства (...)", - говорится в публикации.

"Скотт Раулэнд, бывший кадровый сотрудник дипломатической службы США, который работал генеральным консулом США в Екатеринбурге, назвал это серьезным ударом по дипломатии США в России. "Самое меньшее, в чем преуспела Россия - это воспрепятствование всей нашей дипломатической инфраструктуре там в краткосрочной перспективе, - сказал он. - Этим консульствам могут потребоваться годы, чтобы вернуться в полностью функциональный режим".

"Хизер Конли, эксперт по России и Европе в Центре стратегических и международных исследований, отметила, что новые ограничения являют собой "новую низкую точку" в отношениях между США и Россией", - сообщает издание.

(...) "Джо Байден встречался с Владимиром Путиным в июне в Женеве, где призвал к "предсказуемым и рациональным" отношениям с Россией и попытался установить некоторые "основные правила поведения" для взаимодействия двух стран. (...) Несмотря на эти усилия, многие эксперты считают, что отношения по-прежнему идут по нисходящей с небольшими отступлениями, если таковые вообще имеются. Они указывают на серию громких кибератак на инфраструктуру США, приписываемых хакерам, поддерживаемым Кремлем, и на загадочные проблемы со здоровьем, случившиеся у американских дипломатов и сотрудников разведывательных агентств, за которыми, по мнению некоторых экспертов, стоят агенты российского правительства", - напоминает Foreign Policy.

(...) "Имея в распоряжении лишь небольшую часть сотрудников по сравнению с тем, что было когда-то, посольство США, считает Конли, столкнется с трудностями при выполнении самых основных дипломатических функций в то время, как оно пытается действовать в условиях все более натянутых отношений между двумя странами. "Это действительно подрывает возможности США по составлению отчетов по всей России и мешает нам понять, что там происходит, а также подрывает нашу способность поддерживать контакты между народами, что так важно, когда наши правительства испытывают трудности в отношениях", - подчеркнула она.

"Госдепартамент не ответил на несколько запросов о комментариях для этой статьи. Рауланд, а также несколько других нынешних дипломатов, побеседовавших с Foreign Policy на условиях анонимности, поскольку им не разрешено давать комментарии СМИ, охарактеризовали иностранных сотрудников дипломатического корпуса как имеющих решающее значение для повседневных операций посольства или консульства и как жизненно важный канал для связи дипломатов США с местным населением", - пишет издание, поясняя, что "большинство дипломатических миссий США в повседневной деятельности зависят от местных сотрудников которые обеспечивают все, от языковых и переводческих услуг до консультаций по культуре, административной работы, сантехнического и электрического обслуживания".

"Где действительно будут проблемы, так это там, где [не будет] местных экспертов, которые консультировали бы американских сотрудников по сложным политическим и экономическим вопросам", - отметил Рауланд. Сотрудники дипкорпуса "приходят и уходят каждые несколько лет, а местный персонал - это институциональная память посольства", сказал он.