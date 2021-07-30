На Олимпийских играх в Токио для России встает вопрос: быть нейтральной или не быть

"Соревнуясь без национального флага и гимна вследствие допингового скандала на государственном уровне, российские спортсмены, тем не менее, поднимаются на олимпийские пьедесталы", - пишут журналисты Liberation Жюльен Леко и Жюстина Даниэль

"(...) Инна Дериглазова, поднявшаяся на верхнюю ступеньку пьедестала вместе с тремя рапиристками из своей команды с золотой медалью на шее в конференц-центре "Макухари Мессе" в городе Чиба, слышала не гимн России, а Концерт для фортепиано с оркестром номер 1 композитора-романтика Петра Чайковского. Причина тому: делегация из 334 российских спортсменов, из которых только 10 занимаются легкой атлетикой, участвует в этих Олимпийских играх под нейтральным флагом. Запрещенный национальный флаг был заменен флагом Олимпийского комитета России (ОКР): олимпийские кольца, увенчанные пламенем, состоящим из национальных цветов, изображены на белом фоне", - говорится в статье.

(...) "Все это охлаждает пыл российской публики. Хотя интерес к Олимпийским играм в России уменьшается уже в течение двадцати лет, эти запреты были восприняты плохо, - рассказывает Libération Евгений Слюсаренко, главный редактор российского спортивного новостного сайта Championat.com: "В обществе не разделяют идею о том, что такие условия справедливы. Если верить комментариям на нашем сайте и в социальных сетях, многие демонстрируют разочарование в олимпийском движении и отсутствие интереса к российским спортсменам".

(...) "Попытка разъединить достижения спортсменов и национальную принадлежность является результатом санкций, введенных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). С 2014 года череда ошеломляющих разоблачений выявила существование системы допинга в отношении российских спортсменов на государственном уровне. Свидетельства следовали одно за другим и постепенно сложилось описание того, что ВАДА в нескольких отчетах назвало "глубоко укоренившейся культурой обмана", сначала в легкой атлетике, а затем во многих других дисциплинах", - напоминают авторы статьи.

(...) "Однако, по мнению многих аналитиков, у Кремля дела обстоят не так уж плохо. "Санкции подобного рода почти беспрецедентны, - объясняет Кароль Гомес, ведущий научный сотрудник Французского института международных и стратегических отношений (IRIS). - И хотя факт отсутствия гимна и флага символически очень силен, это не мешает спортсменам быть узнаваемыми с помощью других символов". В Токио российское правительство без колебаний отмечает каждую медаль в социальных сетях под хештегом #WeWillROCyou, ссылаясь на песню британской рок-группы Queen и акроним делегации", - указывает издание.

"Несмотря на все, последовательные санкции и разоблачения фактически нанесли сдерживающий удар по мягкой силе России. Владимир Путин, наследник советской спортивной системы, видел, как его страна после распада СССР гибнет в спортивном плане. Авторитарный президент хочет любой ценой вновь обрести былые успехи и посредством спортивных достижений своих спортсменов и своего народа воссоздать величие страны, не имея возможности конкурировать с крупнейшими державами в экономическом отношении, - комментируют журналисты. "Его стратегия была проста: мы проводим множество крупных спортивных мероприятий, мы восстанавливаем инфраструктуру и, прежде всего, делаем все, чтобы победить", - анализирует Люка Обен, доктор геополитики и автор книги "Спортократура при Владимире Путине" (издательство Bréal).

"Поначалу казалось, что такая стратегия принесла свои плоды. Чемпионат мира по легкой атлетике в 2013 году, Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и, конечно же, чемпионат мира по футболу в 2018 году: в России одно за другим проходили крупнейшие мировые спортивные события, что гарантировало ей непревзойденное освещение в средствах массовой информации. При этом использовались все инструменты для того, чтобы страна блистала во время этих мероприятий. От выявления и локального развития российских спортсменов до натурализации спортсменов, лишь бы вернуть заветные награды. И все это на фоне почти системного употребления допинга", - подчеркивают авторы публикации.

"Но "русское дело" в конце концов взорвалось, и путинский спортивный идеал, связанный с победами, величием и гостеприимством, разрушился. Символом мучительной неудачи Кремля в его стремлении к мягкой силе стало то, что сегодня невозможно или почти невозможно не думать о "допинге", когда в одном предложении упоминают спорт и Россию", - считают Жюльен Леко и Жюстина Даниэль

(...) "Однако при первой же возможности российские власти продолжают отрицать и осуждать, без особой убедительности, "чрезмерные" и "несправедливые" политические санкции против своих спортсменов, - пишет Libération. - Но внутри страны, как объясняет Люка Обен, они, похоже, демонстрируют реальное желание омолодить институты, удалить олигархов из мира спорта и подчиниться общим правилам. "Если сравнивать с тем, что говорилось десять лет назад, риторика существенно изменилась, - утверждает журналист Евгений Слюсаренко. - Раньше говорили, что все страны применяли допинг, а инстанции нападали только на Россию. Сегодня российским политикам или тренерам практически неприлично говорить об этом публично". Журналист, тем не менее, признает, что "предстоит пройти еще долгий путь", даже если "общее отношение к допингу изменится".

"По мере приближения Олимпийских игр в Токио, Кремль действовал осторожно, осознавая, что введенные санкции в конечном итоге были мягкими по отношению к обвинениям. Чтобы избежать всякой полемики, Олимпийский комитет России выдал спортсменам документ, в котором объяснялось, как отвечать - или, скорее, не отвечать - на "провокационные" вопросы журналистов по политическим вопросам. Иллюстрацией стало то, что в среду теннисист Даниил Медведев в гневе потребовал не пускать на его пресс-конференцию журналиста, который спросил у него, являются ли российские спортсмены мошенниками, - указывает издание. "Цель состоит в том, чтобы к этим Олимпийским играм максимально деполитизировать спорт. Это похоже на насмешку, если посмотреть на степень политизации спорта в России за последние 20 лет", - с улыбкой говорит Люка Обен.