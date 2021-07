30 июля 2021 г. Дэниел Шеридан | The Telegraph Россию и Китай обвиняют в том, что они представляют космическую угрозу на ежедневной основе "Активность России и Китая в космосе создает ежедневные угрозы, сообщил начальник британского штаба ВВС. Главный маршал авиации сэр Майк Уигстон заявил, что Москва и Пекин на ежедневной основе занимаются "сомнительной" деятельностью, например, запускают спутники в "непосредственной близости" от других, а также ведут и более "опасную деятельность", которая может привести к уничтожению других спутников", - сообщает The Telegraph. "По его утверждению, они собирают разведывательную информацию и будущий конфликт будет "выигран или проигран в космосе". "Безрассудное" поведение двух стран наблюдалось "несколько раз за год", считает сэр Майк. В течение прошлого года россияне развернули комбинацию спутников, которые "мы бы описали как обладающие характеристиками оружия, и они практиковали маневр, который, по нашему мнению, мог совершаться только для преднамеренного уничтожения другого спутника", заявил он. "Между тем, Китай продолжил "разрабатывать противоспутниковые технологии, и сюда входит все, от ракет, которые напрямую нацеливаются на спутники, и лазерного оружия до радиоэлектронных помех и физического тарана других спутников". Он добавил, что Китай практикует против "своих собственных резервных спутников" и, таким образом, "демонстрирует, что способен на это", сообщает издание. "Будущий конфликт может начаться и не в космосе, но я не сомневаюсь, что он очень быстро перейдет в космос и вполне может быть выигран или проигран в космосе, - предупредил он. - Если мы не подумаем и не подготовимся к этому сегодня, тогда мы не будем готовы, когда придет время". "Генерал сэр Патрик Сандерс, глава Стратегического командования Великобритании, подчеркнул разрушительные последствия космической войны как для гражданских лиц, так и для солдат. Он сказал, что спутники не только обеспечивают "критически важные возможности" для военных, но и делают возможными технологии, "которые мы все знаем и признаем в наших мобильных телефонах, до технологий, которые позволяют нам осуществлять навигацию авианосной ударной группы по всему миру", - пишет газета. "Оба высокопоставленных военных побеседовали The Telegraph на открытии Космического командования на станции Королевских ВВС Хай-Уиком. Это новые объединенные силы, которые будут укомплектованы представителями ВВС Великобритании, британской армии, Королевского флота и гражданских служб. (...) Они будут сосредоточены на обмене информацией о развивающихся угрозах в космосе. Это будет включать использование наземных и космических радаров, а также сбор информации "от других союзников-единомышленников". (...) Источник: The Telegraph