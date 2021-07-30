Страх перед "желтыми жилетами" по всей Европе

"Евросоюз согласовал амбициозные климатические цели. Но кто будет за них платить? Многие правительства теперь опасаются гнева своих граждан - они не хотят возлагать дополнительное бремя на водителей автомобилей, владельцев домов и предпринимателей. Поэтому считают, что должны платить другие. Предстоит тяжелая битва", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Буроугольное месторождение в Турове - одно из многих мест добычи угля в Польше. Но жители маленького городка возмущены. Они выходят на демонстрации, потому что боятся за свои рабочие места. Ведь добычу бурого угля в городе планируют прекратить. На этом настаивает соседняя Чехия, где добыча полезных ископаемых приводит к падению уровня грунтовых вод".

"Министр труда Польши Ярослав Говин предсказал потерю "десятков тысяч рабочих мест", если Чехия добьется своего. На карту действительно поставлены большие деньги, энергетическая безопасность и доходы польских семей", - отмечает издание.

"Гневные протесты предвещают то, что, возможно, будет происходить в других районах страны в ближайшие годы - и во многих других местах в Европе. Ведь в декабре все 27 стран-членов ЕС приняли решение к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года".

"Наиболее щекотливый план с точки зрения многих правительств: в будущем бензин и тепловую энергию планируют включить в новую схему торговли выбросами. Это приведет к постоянному росту цен в ближайшие годы. На этом шаге настояла Германия, поскольку он окажет большее давление на государства Южной и Восточной Европы, которые отстают в защите климата", - поясняет Die Welt.

"Однако правительства стран Центральной и Восточной Европы опасаются топливной бедности, социальной напряженности и протестов. Предостерегающим примером здесь служат демонстрации "желтых жилетов" во Франции два года назад. Длившиеся несколько месяцев и порой ожесточенные протесты были направлены против новой энергетической политики Франции и повышения цен на топливо".

"В итоге они вынудили президента Эммануэля Макрона отказаться от повышения цен на бензин. Потому что в случае введения экологического налога средний и нижний слои населения французских провинций просто не смогли бы позволить себе добираться до работы", - говорится в статье.

"В Восточной Европе опасаются худшего. Польше, например, придется коренным образом перестроить свою экономику, если она хочет достичь климатических целей ЕС. Это угольная страна Европы - более 70% ее энергии производится из этого сырья. Уголь добывается в основном на юге страны, а крупные электростанции обеспечивают промышленность и домашние хозяйства дешевой электроэнергией".

"Многие люди и вовсе отапливают свои дома более дешевым, часто особенно грязным углем. И последнее, но не менее важное: десятки тысяч людей работают в этом секторе", - указывает издание.

"К 2040 году Польша хочет снизить долю угля в своем энергобалансе с более чем 70% до 11%. Это амбициозная цель, которая вызывает большое беспокойство по поводу социального мира".

"Еврокомиссия не устает подчеркивать, что расходы на реструктуризацию экономики ЕС необходимо распределить справедливо и что более бедные страны не должны платить за это непропорционально много. Еврокомиссия также хочет создать новый фонд в размере 72 млрд евро, из которого будут поступать вспомогательные средства. Фонд в размере 17,5 млрд евро, решение о создании которого уже принято, также должен оказать поддержку особо пострадавшим регионам", - говорится в статье.

"Тем не менее столицы стран опасаются, что амбициозная климатическая политика может вызвать социальные волнения. Правительство Италии, например, опасается роста цен на электроэнергию. Климатический пакет ЕС требует от государств ЕС полностью отказаться от субсидий на ископаемое топливо. В настоящее время на эту статью в итальянском бюджете приходится 35,7 млрд евро - 12,5 млрд из которых предусмотрены для семей и более 23 млрд для компаний. Если их убрать, то общественные настроения могут быстро измениться не в пользу защиты климата".

"(...) В начале июля восстановление экономики после коронакризиса и рост цен на сертификаты на выбросы СО2 привели в Италии к резкому повышению цен на электроэнергию. В результате счета за электроэнергию выросли бы на 20%, если бы правительство в последний момент не нажало на тормоз, чтобы сдержать рост цен на уровне чуть менее 10%. (...)Таким образом, путь к "зеленой" Италии может закончиться политическим кризисом, ведь популисты, выступающие против ЕС, по-прежнему входят в число партий, пользующихся наибольшей поддержкой избирателей", - отмечает издание.

"Национальные споры также являются предвестниками предстоящей борьбы на уровне ЕС. Но Европарламент и страны-члены ЕС еще должны утвердить эти планы - и в течение следующих двух-трех лет они попытаются протолкнуть свои идеи. "Ничего из того, что мы представили сегодня, не будет легким, - сказал заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, ответственный за меры в области защиты климата, на презентации климатических планов Брюсселя две недели назад. - Это будет чертовски трудно". В этом он, вероятно, прав", - заключает Die Welt.