"То, как Израиль сформировал правительство, может стать для палестинцев примером для перезагрузки. Это могло бы наконец-то оживить мирный процесс", - пишет на страницах немецкого издания Die Zeit Акрам Бейкер, американо-палестинский политический консультант и бывший пресс-секретарь Фейсала Хусейни, который некогда возглавлял палестинскую переговорную группу в ближневосточном мирном процессе.

"Эйнштейн сказал: "Безумие - это точное повторение одного и того же действия. Раз за разом, в надежде на изменение". Поэтому я, как человек, сочетающий в себе корни всех трех сторон, в культурном и политическом смысле, обращаюсь к палестинцам, американцам и европейцам: давайте хоть раз попробуем что-то другое! И посмотрим, что произойдет", - пишет эксперт.

"Факт в том, что "мирный процесс" на Ближнем Востоке мертв уже как минимум 20 лет. Он не принес ничего, кроме страданий (в основном палестинцам), и привел к тому, что Израиль закрепился на оккупированных территориях. Никакого "мира", очень мало "процесса". Не думаю, что кто-то будет отрицать, что последние два десятилетия были настоящей катастрофой".

"Факт в том, что Израилю настолько надоел коррумпированный премьер-министр Биньямин Нетаньяху, что стране и ее политикам удалось собрать, вероятно, самую маловероятную коалицию в истории человечества: от правых еврейских националистов до исламистов, объединенных лишь целью изгнать "Биби" с поста премьера", - отмечает Бейкер.

"Оставим в стороне нюансы блестяще обманчивой речи Яира Лапида в Кнессете, в которой он, лидер оппозиции из партии "Еш Атид", говорит о преодолении ненависти через прощение. И давайте оставим в стороне то, что - как предусматривает соглашение в рамках новой коалиции - через два года он сменит Нафтали Беннета на посту премьер-министра. Тот факт, что он смог заманить в коалицию левую партию "Мерец" и "Объединенный арабский список", лишь доказывает, что произошло нечто экстраординарное", - говорится в статье.

"Факт в том, что Палестинская национальная администрация коррумпирована и жестока во всех отношениях. Она должна исчезнуть, и чем скорее, тем лучше, - полагает автор статьи. - Точно так же, как израильтяне устали от Нетаньяху, палестинский народ устал от Махмуда Аббаса и его приспешников (и в некоторой степени от ХАМАС). Недавняя жестокая смерть оппозиционного активиста Низара Баната в палестинской полиции стала лишь последним происшествием в длинном ряду событий, которые показывают, с каким презрением национальная администрация относится к собственному народу. Не зря тысячи демонстрантов вышли на улицы на оккупированных палестинских территориях. Я видел там исламистов и марксистов, марширующих бок о бок".

"Факт в том, что новое правительство Израиля отчаянно пытается заискивать перед правительством Байдена и демократами после того, как Нетаньяху продал свою душу Трампу и республиканцам. Демократы не выносят Биби, это касается даже центристских политиков и Байдена. (...) Кроме того, за последнее десятилетие Демократическая партия изменилась. (...) В администрации Байдена и в Конгрессе сидят исключительно компетентные люди, которые больше не готовы слепо принимать оправдания и объяснения Израиля. Их больше нельзя игнорировать".

"Факт в том, что США действительно хотят, чтобы Европейский Союз был более активен на Ближнем Востоке и играл ту историческую роль, которую он должен играть для достижения всеобъемлющего и справедливого мира", - указывает Бейкер.

"С совершенно объективной точки зрения, неудивительно, что именно по этому вопросу трансатлантический альянс может вновь расцвести, независимо от того, кто находится у власти в Берлине, Риме или Париже".

"Что же делать? Если говорить кратко, то палестинцы должны - хотя бы один-единственный раз - урегулировать все свои внутренние разногласия и реформировать Организацию освобождения Палестины (ООП), единственное законное представительство палестинского народа на сегодняшний день. Затем они должны провести парламентские выборы с участием всех демократических партий с нерушимым обещанием, что после выборов, в этот единственный раз, они в качестве исключения будут работать вместе. Ни один руководитель национальной администрации не должен баллотироваться; никто из тех, кто замешан в коррупции, не должен занять какую-либо должность. Все вместе они сформировали бы правительство будущего, объединенное своей позицией против коррупции и статус-кво".

"Чтобы все это стало действительно жизнеспособным, Израиль должен одновременно разрешить давно находящемуся в заключении палестинскому лидеру и активисту Марвану Баргути баллотироваться в качестве кандидата в президенты и в случае победы на выборах освободить его из израильской тюрьмы. Баргути не запятнан нынешней коррупцией, он находится в тюрьме с 2002 года и является единственным палестинцем, обладающим авторитетом, поддержкой и способностью объединить палестинский народ", - считает автор статьи.

"(...) США и ЕС должны публично отказаться от поддержки Палестинской национальной администрации и позволить ей развалиться. Таким образом, они могут содействовать проведению свободных и справедливых выборов и выступить на них наблюдателями, а также оказать важную политическую и финансовую поддержку, которая необходима переходному правительству во главе с технократами для обеспечения определенной степени безопасности и экономической стабильности для палестинского народа".

"То есть необходимо провести новые выборы при открытой поддержке США и ЕС. Тогда два правительства (одно нынешнее израильское, другое будущее палестинское), представляющие как никогда ранее свой народ, разочарованный политическим статус-кво и коррупцией, должны будут сесть за один стол и выработать соглашение. При международной поддержке и доброй воле эта идея может действительно изменить ситуацию. Я убежден, что Россия и Китай присоединились бы в качестве сторонников - хотя бы потому, что они ни за что не захотят упустить такую возможность".

"Это, безусловно, лучше, чем альтернатива - раз за разом делать одно и то же", - заключает Бейкер.