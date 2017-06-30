Российский след в последней по времени атаке "вируса-вымогателя"

"В наши дни россиян винят в кибератаках почти автоматически, даже когда доказательства крайне скудны", - констатирует обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский. "Но подобные обвинения действительно выглядят обоснованными в отношении новаторской атаки вируса-вымогателя, которая прокатилась по миру в последние дни. Этот вирус известен под несколькими названиями (notPetya, exPetr, Petrwrap и др.), отсылающими к его сходству с известным вирусом-вымогателем Petya", - говорится в статье.

По мнению автора, организаторы атаки exPetr на самом деле стремились не к обогащению. "Для связи с хакерами был указан лишь один адрес электронной почты, но провайдер вскоре заблокировал его, как обычно бывает в таких случаях. Вдобавок оказалось, что вирус шифрует жесткие диски жертв без возможности восстановления. Это странно: если атакующий хочет получить деньги, он постарался бы устроить, чтобы они до него дошли, и как минимум продемонстрировал бы свою способность дешифровать файлы", - говорится в статье.

Кому это выгодно? - размышляет автор.

Бершидский считает: "Со сварливым стилем путинского Кремля сочеталась бы такая насмешливая атака на Украину с помощью бреши, которая долго эксплуатировалась АНБ США, пока хакерский коллектив Shadow Brokers не похитил и не опубликовал информацию о ней".

"Это испытания определенного цифрового оружия, учения киберармии со скрытой атрибуцией, - сказал в интервью журналу "Хакер" Илья Сачков, глава Group-IB, оговорившись, что конкретных доказательств у него нет. - Вероятно, цель - [посмотреть], насколько большой ущерб можно причинить бизнесу и как станут реагировать люди".

В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: НАТО решило, что кибератака может повлечь за собой применение статьи Устава НАТО о коллективной обороне. Бершидский комментирует: "Но это пустая угроза, пока страны не научатся более определенно устанавливать виновников атак типа атаки exPetr и пока не появятся общие возможности для анализа и нейтрализации таких угроз. В данном конкретном случае, как и в некоторых других по всему миру, косвенные доказательства указывают на причастность России, и сообщество частных экспертов по кибербезопасности охотно обсуждает эту тему, но правительства (даже правительство Украины, давно сознающее киберугрозу с той стороны границы), как оказалось, бессильны и реагируют медленно", - заключает автор.