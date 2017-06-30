Финансы Ватикана остались без руководства. Теперь придется начинать с нуля

"За одну неделю две ключевые фигуры финансов Ватикана покинули сцену. По разным и далеким друг от друга мотивам, но с неизбежным последствием перекройки органов, которые были призваны управлять экономическими реформами Папы Франциска, - пишет в итальянской газете Corriere della Sera ватиканист Массимо Франко. - 20 июня был уволен Либеро Милоне, первый "генеральный ревизор" счетов Святого престола. Вчера был вынужден уйти в "отпуск" кардинал Джордж Пелл, префект Секретариата по делам экономики - органа, специально созданного для него в сентябре 2014 года по инициативе Хорхе Марио Бергольо".

По словам автора, обвинения в сексуальном насилии в адрес спорного "министра экономики" и наставника Милоне были ожидаемыми. "Австралийская полиция называла их "неизбежными". А СМИ Сиднея и Мельбурна на протяжении месяцев твердили о предполагаемой ответственности Пелла в связи с эпизодами, которые произошли несколько десятилетий назад". Однако журналист считает, что момент, выбранный для предъявления этих обвинений, поднимает серьезную проблему - как по сути, так и репутационного характера. "То, что устранены две фигуры, на которые в Ватикане, справедливо или нет, указывали как на авангард финансовых реформ, заставляет задаться вопросом, остановится ли обновление или нет, - говорится в статье. - Ведь то, как центральные лица покидают поле игры, не позволяет дать четких ответов". Так, Милоне ушел в отставку на три года раньше, и то, как с ним распрощались, усилило загадку вокруг его возможной ответственности.

Однако, как ни парадоксально, возможный уход со сцены кардинала Пелла может продвинуть, а вовсе не остановить реформы, пишет ватиканист. "То, как он ими руководил, считалось одновременно затратным и неэффективным, - рассказывает автор. - Его ведомство вступило в конфликт с большей частью других ватиканских "министерств". И в этом конфликте был замечен культурный предрассудок относительно всего итальянского. Пелл авторитарным образом навязывал превосходство англосаксонской юридической системы миру, который он мало знал и который вскоре его отторгнул. Ему было недостаточно сказать, что он действовал от имени Франциска. Постепенно сам понтифик осознал бы, что эти методы не только не были действенны, но тормозили любое продвижение".

Так, по словам автора, символичным был конфликт полномочий между Пеллом и Администрацией церковного имущества Святого престола (Apsa), подлинным ватиканским "сейфом" во главе с кардиналом Доменико Калканьо, который разрешился победой последнего. Идея Пелла использовать английский язык в официальных документах своего ведомства не способствовала эффективности процедур, добавляет автор.

Автор отмечает, что формально должность Пелла остается. Но фактически завершается болезненным образом определенная фаза. "Кардинал возвращается в Австралию, чтобы предстать перед судом. Преемника Милоне будет искать уже не он. Помимо всего прочего, это подтверждение того, как сложно выбирать правильных людей даже такому Папе, как Бергольо".