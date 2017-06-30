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30 июня 2017 г.
30 июня 2017 г.

Сейди Уитлокс | Daily Mail

"Советские времена были хороши": жительница Киргизии рассказывает, что теперь "исламский экстремизм разрушает страну"

"Советские времена были хороши, нам не приходилось беспокоиться о будущем", - говорит 36-летняя Гульзат Ахматбекова с проблеском ностальгии в глазах.

Экскурсовод из туристической компании "Сага" из Бишкека горячо рассказывает о прошлом под властью СССР, с бесплатной медициной, жильем и стабильным рынком труда, пишет корреспондент Daily Mail Сейди Уитлокс.

Однако сейчас, после освобождения от 70 лет советской власти в 1991 году, как объясняет Гульзат, "все изменилось" в ее родной стране, и то, что беспокоит ее больше всего, - это радикализация мусульман.

"И правда, проведя какое-то время в Киргизии, я заметила, что во всех маленьких деревнях есть мечети", - пишет автор.

"Один из местных жителей говорит мне, что сейчас мечетей в стране на самом деле больше, чем школ", - сообщает она.

Объясняя, как религия в Киргизии изменилась со времен независимости, Гульзат размышляет: "В советские времена у нас было 15 стран под властью России, было так много народов и традиций. Религия очень строго контролировалась".

"Сейчас ислам повсеместно расширяется в нашей стране. Это хорошо для общества и объединяет людей, но я считаю, что это приносит больше плохого, чем хорошего. Религия используется в отрицательном смысле и уходит от своего настоящего значения. Я - мусульманка, но то, что я вижу, основано не на традиционных учениях, это в большей степени экстремистское поведение", - рассказывает она.

"Когда я спросила Гульзат о том, кто спонсирует мечети, она просто ответила, что это "деньги извне". Другие, с кем я побеседовала, выражают подобные же опасения", - пишет автор.

Источник: Daily Mail


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