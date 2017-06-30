Министр иностранных дел Ирака: "Исламское государство"* в Ираке скоро будет побеждено"

Министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джафари заявил в интервью Die Presse, что джихадисты из ИГИЛ* используют мирных жителей в качестве живого счета. Однако времена "халифата" прошли, уверен он.

Символической и важной стала победа иракских правительственных войск: в результате более чем восьмимесячной наступательной операции им удалось захватить мечеть Ан-Нури в центре бывшей цитадели ИГИЛ* - Мосула. Багдад заявил о конце провозглашенного ИГИЛ* "халифата", пишет автор публикации Виланд Шнайдер.

"Исламское государство"* в Ираке скоро будет побеждено", - выразил уверенность министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джафари, хотя о сроках сказать затруднился. Скорее всего, речь идет о считанных днях.

Наступление тормозила стратегия джихадистов, которые предпочитали скрываться в жилых кварталах. "Изначально мы предполагали, что все пойдет быстрее", - отметил аль-Джафари. "Террористы укрываются на верхних этажах жилых домов, а внизу держат людей, - сказал министр. - Это нужно четко понимать, планируя авиаудары, чтобы избежать жертв среди мирного населения".

По его словам, под сильным давлением джихадисты находятся и в Сирии. Курдские и арабские вооруженные формирования подходят к Ракке - оплоту ИГИЛ* в этой стране.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.