Конгресс должен заставить Россию платить за атаки на американские выборы

Через десять дней президент Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным, пишет Foreign Policy.

"Если американский президент ставит интересы своей страны превыше всего, он жестко потребует от своего коллеги прекратить все информационные операции против Соединенных Штатов. В противном случае Россия столкнется с ответными американскими действиями, включая усиление экономических санкций, но не ограничиваясь этим", - утверждают авторы статьи Эвелин Фаркас и Жаклин Рамос.

"Но чтобы придать убедительности таким предупреждениям, нашему президенту нужен рычаг давления, чтобы Путин не воспринимал такие высказывания как простые угрозы. Такой рычаг может быть обеспечен быстрым принятием законопроекта о санкциях против России, который сейчас рассматривается в Конгрессе. Бездействие в такой важный момент ослабит возможности Америки", - говорится в статье.

"Бывший директор ФБР Джеймс Коми утверждал, что российское правительство "вернется" во время следующих выборов, - но оно никогда и не уходило, - считают авторы. - Агенты российской разведки продолжают работать в Соединенных Штатах, и, возможно, пророссийские хакеры по-прежнему прорабатывают атаки на американские институты".

По мнению авторов, "Россия в то же время продолжает использовать пропаганду и фальшивые новости, чтобы влиять на общественное мнение и политические события. Мы должны сделать больше, чтобы закрыть "лазейки" в санкциях, бороться с "темными" российскими деньгами с помощью мер обеспечения прозрачности и усиливать правоохранительные меры министерства юстиции и министерства финансов. Тем не менее, законопроект Сената - это первый шаг на пути к тому, чтобы заставить Россию платить за ее атаку против американской демократии".

"Исходя из этих соображений, единый Конгресс должен сейчас предпринять решительные действия. Республиканцы и демократы должны вместе создать для Трампа рычаг давления, чтобы ясно дать понять России, что Америка будет безоговорочно отстаивать демократические принципы и сопротивляться любым попыткам подорвать ее суверенитет", - заключают авторы.