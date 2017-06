30 июня 2017 г. Макс Седдон | Financial Times Новый владелец РБК говорит, что эта группа может по-прежнему допекать Кремль "Российский магнат в сферах энергетики и технологий Григорий Березкин говорит, что приобрел РБК - популярный канал и сайт деловых новостей - с целью расширить свой медиабизнес на мобильных устройствах", - пишет корреспондент Financial Times Макс Седдон. "Но, возможно, за послужной список РБК, сердившей богатых и могущественных, ему придется расплатиться собственным айфоном", - замечает журналист. "Расследования - вот что интересно, - сказал Березкин после того, как 16 июня была заключена сделка. - Если это не получится, я просто выброшу свой телефон в Москву-реку". "Это поглощение (в ходе которого ЕСН, группа компаний Березкина, купила 65% РБК и перевела с олигарха Михаила Прохорова на себя, взамен на неуказанное вознаграждение, большую часть ее задолженности в размере 200 млн долларов) породило опасение, что в России может вскоре закрыться один из немногих уцелевших каналов относительно независимой журналистики", - пишет издание. Издание напоминает: "Десятки сотрудников ушли в прошлом году после увольнения одного из старших редакторов за серию статей о родственниках президента Путина. Два топ-менеджера ОНЭКСИМ, холдинга Прохорова, сообщили FT, что статьи РБК разгневали Алексея Громова, могущественного кремлевского чиновника, отвечающего за политику в отношении СМИ". Издание сообщает: "Березкин сказал в интервью Financial Times, что намеревается продолжать ту линию редакции, которой компания придерживалась при Прохорове (с которым он подружился 20 лет назад на почве общей любви к водным лыжам). Он уверял, что не обсуждал свою покупку с Кремлем, и поклялся не вмешиваться в редакционную политику". "Эта инвестиция будет никчемной, если команда уйдет, - сказал Березкин. - У меня нет планов кого-то заменять". "Во время прямой линии Путин сказал, что России "такие СМИ, как РБК, нужны". Он сказал, что сам смотрит этот телеканал и он ему нравится. [Точная цитата из ответов на вопросы журналистов после "Прямой линии" 2017 года звучит так: "Иногда, честно говоря, даже сам смотрю. Тот информационный пакет, который я вижу на экранах, в принципе считаю полезным, мне нравится". - Прим. ред.] Пресс-секретарь Путина сказал, что Кремль не имел отношения к продаже РБК", - говорится в статье. "Сделка купли-продажи знаменует конец эры для Прохорова, который пошутил, что неприятности, которые ему доставляет РБК, превышают его стоимость, когда во время украинского кризиса 2014 года Кремль ужесточил контроль над интернет-СМИ", - отмечает издание. Источник: Financial Times