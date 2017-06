30 июня 2017 г. Венди Дент и Эд Пилкингтон | The Guardian Юрист, консультирующий Трампа на российскую тему, столкнулся с вопросами о возможном "конфликте интересов" "Юрист, который частным образом консультирует Дональда Трампа в связи с расследованием российского вмешательства в выборы 2016 года, - глава юридической фирмы, участвовавшей в продаже престижного объекта недвижимости в Нью-Йорке Джареду Кушнеру, зятю президента. Эта сделка может попасть в поле зрения того же расследования", - пишут журналисты The Guardian Венди Дент и Эд Пилкингтон. Авторы поясняют, что речь идет о Марке Касовице, а расследование проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. "Расследование The Guardian выявило, что Kasowitz Benson Torres - юридическая фирма Касовица - была юридическим представителем владельцев бывшего здания редакции The New York Times на Таймс-сквер в Манхэттене в ходе сделки в 2015 году, когда часть объекта была продана Кушнеру за 296 млн долларов", - говорится в статье. "The Washington Post сообщала, что последующая ссуда в размере 285 млн долларов, которую Deutsche Bank предоставил Kushner Companies в связи с приобретением здания, может подпасть под компетенцию расследования Мюллера, если учесть скандальную репутацию Deutsche Bank. Участие фирмы Касовица как одного из ключевых юридических игроков в первоначальной продаже добавляет еще один возможный неожиданный поворот в то время, как расследование спецпрокурора набирает обороты", - говорится в статье. "Уже звучат вопросы о возможных конфликтах интересов между ролью этого юриста как частного поверенного Трампа в расследовании в отношении России и его работой на нескольких других клиентов, в том числе на крупнейший российский банк Сбербанк, который он представляет в споре между компаниями по иску, поданному в федеральный суд США", - отмечает издание. Со своей стороны, представитель Касовица прислал в The Guardian заявление: "Нет никаких конфликтов по каким-либо стандартам или в соответствии с каким-либо определением". Со своей стороны, газета утверждает: по некоторым сведениям, партнер этой юридической фирмы Эдвард Макнолли может быть назначен на должность федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка взамен Прита Бхарары, которого Трамп уволил. "Издание ProPublica утверждало, что Касовиц сам хвастался друзьям, что сыграл роль в увольнении Бхарары, заявив Трампу: "Этот парень доберется до вас". Как предполагается, одно из крупнейших расследований, которые вела прокуратура Южного округа Нью-Йорка при Бхараре, - это проверка версии о причастности Deutsche Bank к предполагаемому отмыванию российских денег", - говорится в статье. Газета возвращается к бывшему зданию The New York Times. "На момент продажи Кушнеру зданием владел Лев Леваев, гражданин Израиля, рожденный в бывшем СССР на территории нынешнего Узбекистана. Его компания Africa Israel Investments купила объект на Таймс-сквер в 2007 году за 525 млн долларов. В реестрах штата указано, что несколько так называемых делавэрских LLC компании Africa Israel, в том числе филиал, который купил бывшее здание The New York Times, зарегистрированы в здании 40 Wall Street, принадлежащем Трампу", - говорится в статье. Леваев "утверждал, что он "настоящий друг" российского президента Владимира Путина. Leviev Group of Companies отметила в заявлении для The Guardian, что Леваев действительно встречался с Путиным несколько раз исключительно в качестве президента Федерации еврейских общин СНГ. У Леваева "нет личных отношений с российским премьером" [так в оригинале. - Прим. ред.], а слова, что он "настоящий друг", относились к помощи, которую Путин оказал "еврейской общине в России", говорится в статье. Источник: The Guardian