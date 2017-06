30 июня 2017 г. Ангус Роксборо | The Guardian Я думал, что в России меня ничто не может шокировать. Потом я пошел на телепередачу "Меня трудно чем-то шокировать в России после 45 лет ее изучения, - заявляет в The Guardian британский писатель, журналист и бывший пиар-советник российского правительства Ангус Роксборо. - Но в этом месяце моя кровь застыла в жилах. Не потому, что я наблюдал, как невинных детей утаскивают с улиц похожие на отморозков омоновцы, и не потому, что меня самого арестовали и семь часов допрашивали в полиции - хотя эти инциденты сыграли свою роль, - а из-за того, что я увидел в российской телевизионной студии". Когда Роксборо вернулся в Москву из "ознакомительной поездки" в Нижний Новгород, в ходе которой его и арестовали вместе с остальными ее участниками, ведущий политического ток-шоу Анатолий Кузичев пригласил его посидеть в студии во время прямого эфира телепередачи "Первого канала". "Номинально темой обсуждения была годовщина вторжения Гитлера в СССР 22 июня 1941 года - но это оказалось только предлогом для сеанса ненависти в адрес Украины, Польши и всех, кто смеет критиковать Россию", - уверяет Роксборо. "Один из ведущих, Артем Шейнин, ветеран советской войны в Афганистане, расхаживал по студии, как взрывающийся сверток хамства и деланного гнева", - говорится в статье. "Я не побоюсь этого слова, - сказал Шейнин, - эти люди суки, животные". "Его губа изогнулась, когда он выплевывал эти слова на камеру", - отмечает Роксборо. В студии он сидел рядом с менеджером, которая дирижировала аплодисментами. Она начинала хлопать всякий раз, когда ведущие отпускали особенно ядовитый комментарий. "Я видел такие шоу на российском телевидении и находил их отвратительными - но увидев все это в действии, лишился дара речи. Во время рекламной паузы я повернулся к руководительнице ненависти и спросил, читала ли она Джорджа Оруэлла. Она не знала, кто это такой", - делится впечатлениями британец. "Русский писатель Николай Гоголь однажды описал Россию как тройку - экипаж, запряженный тремя лошадьми, - которой восхищается весь мир, пока она громыхает мимо. К восхищению раньше стремился Путин. Когда я работал консультантом Кремля в начале его правления, я, помнится, сказал его главному пропагандисту, что, если они хотят соблазнить Запад, им следует демонстративно отворачиваться от коммунизма и налаживать отношения со странами, которые они некогда оккупировали. В эти дни Россия соблазняет, как гангстер, а не как любовник. Насколько я вижу, русскую тройку сегодня тянут три старые клячи: ксенофобия, страх и запугивание, - несущиеся назад в дискредитированное прошлое", - резюмирует Роксборо. Источник: The Guardian