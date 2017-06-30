Глава МИДа ФРГ Габриэль раскритиковал американские санкции

Глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль жестко раскритиковал политику США в отношении Москвы во время своего визита в Россию, сообщает Handelsblatt. Находясь в Краснодаре, дипломат назвал "абсолютно неприемлемым" новый американский закон о санкциях, который предусматривает штрафные меры и в отношении немецких компаний.

В частности, американский закон, который еще должен пройти одобрение Конгресса США и подписание президентом Трампом, представляет угрозу для немецких компаний, которые сотрудничают с "Газпромом" при строительства газопровода "Северный поток-2". "Внести законопроект и говорить: давайте вынудим европейцев отказаться от российского газа, чтобы мы могли максимально дорого продавать американский газ, - все это мы считаем абсолютно неприемлемым", - заявил Габриэль.

Помимо этого, главными темами визита Габриэля в Россию стали кризис на Украине и война в Сирии, в которой Россия поддерживает сирийского президента Башара Асада. Габриэль отметил, что "в настоящее время имеется некое сотрудничестве между США и Россией на юге Сирии, и это признак надежды". "Мы надеемся на то, что в дальнейшем оно будет крепнуть и мы наконец-то перейдем к политическому процессу, в результате которого господин Асад точно уже не будет президентом", - подчеркнул Габриэль.

На состоявшейся в среду пресс-конференции, как добавляет издание, между Габриэлем и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым произошла словесная перепалка. В то время как Лавров назвал чистой выдумкой заявления Вашингтона о применении сирийскими войсками химического оружия, Габриэль заявил, что считает Асада "военным преступником", и обвинил Лаврова в том, что тот выставляет асадовское правительство в качестве "миролюбивого режима", передает корреспондент.