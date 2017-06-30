Парламент Германии одобрил однополые браки

За принятие документа проголосовали 393 депутата, против - 226, в числе последних - канцлер Ангела Меркель, которая расценила свой голос как "личное решение", пишет корреспондент Le Monde в Берлине Томас Видер.

Неудивительно, что депутаты от СДПГ, "Зеленые" и "Левая партия" проголосовали за. Тем более ожидаемо, что консерваторы из ХДС/ХСС разделились: чуть менее одной трети их коалиции одобрили документ. Канцлер Ангела Меркель, со своей стороны, голосовала против, поясняя свой выбор юридическим аргументом: "По конституции брак - это союз между мужчиной и женщиной". Зато Меркель благосклонно отнеслась к тому, что однополые пары получат право на усыновление детей, говорится в статье.

"Словом, дебаты проходили в уважительном тоне. Глава парламентской фракции Христианско-демократического союза Фолькер Каудер напомнил об официальной позиции своей партии: "Брак - это союз между мужчиной и женщиной", - но тотчас добавил, что он "уважает" тех, кто не разделяет его мнение, - отмечает автор статьи. - У консерваторов дебаты касались скорее не морали, а юридического характера документа".

Самым сильным моментом коротких утренних дебатов, несомненно, стало выступление Фолькера Бека, уже в течение 23 лет являющегося депутатом от партии "Зеленых" и одним из самых ярых сторонников однополых браков в Германии. "Это исторический день для меньшинства, к которому мы принадлежим", - взволнованно объявил этот открытый гей с трибуны, заслужив бурные овации, передает журналист.

"Законопроект о браке для всех, принятый за пять дней значительным большинством, рискует обернуться заметными политическими последствиями, - полагает автор. - Менее чем за три месяца до парламентских выборов коалиция, руководимая Меркель, фактически раскололась, хотя на данный момент не стоит вопрос о том, что социал-демократы могут покинуть правительство".

"Дебаты среди правых могут породить брожение. Меркель объявила в начале недели, что общепартийная дисциплина не будет применяться к этому документу, и призвала каждого голосовать "по зову совести". Некоторые ее однопартийцы все же упрекали ее - хотя она от этого отпиралась - за то, что она ускорила голосование и тем самым вывела на свет разногласия в собственной партии прямо накануне выборов. Некоторые депутаты-консерваторы, благосклонные к документу, также признавались перед голосованием, что они побаиваются реакции своих избирателей", - пишет автор.

"Риск масштабной фронды внутри семьи консерваторов все же незначителен - никто не заинтересован устраивать кризис за три месяца до выборов в то время, как правящая коалиция ХДС/ХСС является главным фаворитом опросов общественного мнения. Знак, которому можно доверять: баварская ХСС Хорста Зеехофера, всячески выражая несогласие с документом, проявила умеренность в своей критике, в отличие от того, что происходило во время кризиса беженцев, и не стала сваливать вину на Меркель, точно понимая, что та только что искусно провела политическое дело: лишила левые партии одной из тем, по которой они намеревались смело выступить против нее в ходе предвыборной кампании", - комментирует Видер