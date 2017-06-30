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30 июня 2017 г.
30 июня 2017 г.

Сьюэлл Чэн | The New York Times

Во время апрельской атаки в Сирии был использован газ зарин, утверждает ОЗХО

"Яд, использованный в апреле в ходе смертоносной атаки с применением химической бомбы на повстанческий город на севере Сирии, оказался запрещенным нервным агентом зарин, заявила в пятницу Организация по запрещению химического оружия. Однако в отчете нет прямых указаний, что в атаках виновно правительство Башара аль-Асада", - сообщает Сьюэлл Чэн в американской газете The New York Times.

Автор напоминает, что Турция и США уже заявляли, что симптомы у жертв атаки соответствовали применению зарина, а администрация Трампа в ответ на атаку нанесла ракетный удар по сирийским мишеням.

"В новом заключении группы по запрещению химического оружия не указано, кто виновен в атаке 4 апреля, однако оно будет использовано совместной командой, в которую входят следователи из ООН и Организации по запрещению химического оружия, чтобы определить, кто несет ответственность за случившееся", - говорится в статье.

"Я жестко порицаю это зверство, которое напрочь противоречит нормам, провозглашенным в Конвенции о химическом оружии, - сказал Ахмет Узюмджю, генеральный директор Организации по запрещению химического оружия. - Виновные в этой ужасной атаке должны понести ответственность за свои преступления".

Источник: The New York Times


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