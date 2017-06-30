Комментарий к официальной фотографии Эммануэля Макрона

Как пишет автор романа "Красное и черное", "разница в возрасте, после разницы в богатстве, - одно из главных общих мест провинциальных насмешек", цитирует Стендаля главный редактор портала Slate.fr Жан-Мари Потье.

В 1981 году Франсуа Миттеран предпочел позировать перед объективом фотографа Жизель Фройнд с "Опытами" Монтеня в руках. Эммануэль Макрон для своего официального портрета, подписанного Зоазиг де ля Мусоньер, вдобавок к своему айфону, по данным телеканала Europe 1, выбрал три произведения: "Военные мемуары" генерала де Голля, книга открыта справа на фотоснимке, "Красное и черное" Стендаля и "Яства земные" Андре Жида, книги сложены одна на другую слева, говорится в статье.

О своих пристрастиях и подтверждающих их литературных вкусах Макрон признался изданию Le Journal du Dimanche: "Я люблю Стендаля, как и Камю, Жида и Рембо". Отдельные наблюдатели, такие как исследователь Доминик Муази, представляют себе его в образе из романа "Пармская обитель": "Некоторые видят в Макроне романтическую фигуру, родом из романа Стендаля, современного Фабрицио дель Донго, решившего больше не оставаться зрителем в этом мире, а делать судьбу своими руками". Или писательница Камилла Лоранс, которая в газете Libération отмечает "энергию удачи и чувствительности этого молодого лирического героя, сошедшего со страниц романа Стендаля".

Герой "Красного и черного" Жюльен Сорель - тоже амбициозный молодой человек, мечтающий о социальном восхождении и отъезде из своей родной провинции, говорится в статье.

"Стоит также отметить проявление некого троллинга, поскольку "Красное и черное" - это история любовной страсти между этим юношей и женщиной намного старше его, г-жой де Реналь. Данная деталь совпадает с главным эпизодом из биографии Эммануэля Макрона - речь идет о его женитьбе на своей бывшей учительнице французского Брижит Тронье, вызвавшей огромное любопытство со стороны прессы, особенно иностранной, а также немало сексистских ремарок в ходе президентской кампании", - передает автор статьи.

Вполне красивые легенды для официальной фотографии, заключает Потье.