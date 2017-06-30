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30 июня 2017 г.
30 июня 2017 г.

Корреспондент | Tages anzeiger

На саммите G20 Меркель ждет открытый конфликт с Трампом

Канцлер Германии Ангела Меркель рискует вступить в открытый конфликт с президентом США Дональдом Трампом на предстоящем саммите "большой двадцатки" в Гамбурге, пишет Tagesanzeiger.

"Разногласия очевидны", - заявила Меркель в четверг на заседании правительства в Бундестаге относительно анонсированного выхода США из Парижского соглашения по климату. "Было бы не совсем честно, если мы попытаемся скрыть их. В любом случае я не буду этого делать", - отметила политик, добавив при этом, что "крупные промышленные страны должны осознать свою ответственность и перед остальным миром".

Прежде всего Меркель ожидает тяжелых переговоров по вопросам свободной торговли и защите климата, передает корреспондент. "Тот, кто полагает, что глобальные проблемы можно разрешить при помощи изоляционизма и протекционизма, глубоко ошибается, - подчеркнула Меркель. - Только сообща мы можем найти правильные ответы на главные вопросы нашего времени".

"Парижское соглашение необратимо. И оно больше не может служить предметом для переговоров", - заметила Меркель, отклонив таким образом требование Вашингтона провести новые переговоры по климату. По словам Меркель, "изменение климата является одной из важнейших проблем человечества".

Источник: Tages anzeiger


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