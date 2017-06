30 июня 2017 г. Эдвард Лукас | The Times Хватит ли у нас решимости осадить Путина? "Во время избирательной кампании плохо прикрытый ядерный пацифизм Джереми Корбина считался самоубийственным. Но именно критики лидера лейбористов неправильно оценили настроения общественности", - пишет журналист Эдвард Лукас в статье для The Times. Ядерное оружие, возможно, выходит из моды в Британии, но не в других странах. Западные военные стратеги в особенности обеспокоены растущим российским арсеналом средств доставки малой дальности, часто называемых "тактическим" или "военно-полевым" ядерным оружием, отмечает автор. "Активный арсенал этих вооружений в России, согласно аналитике, опубликованной на этой неделе Разведывательным управлением Министерства обороны США, составляет около 2 тыс. единиц, что, по меньшей мере, в четыре раза больше, чем соответствующий американский ядерный арсенал в Европе", - пишет он. В случае атаки с применением обычных видов вооружений российские военные стратеги могут прибегнуть к "нижнему сегменту" своего ядерного арсенала, чтобы, по их выражению, "произвести деэскалацию" конфликта, говорится в статье. "Подобные рассуждения знакомы нам со времен холодной войны. Военные стратеги НАТО знали, что у них не будет возможности сопротивляться атаке со стороны стран Варшавского договора, не применяя ядерное оружие", - пишет Лукас. Россия, которая слишком хорошо это знала, наслаждалась возможностью сказать, что она никогда не применит ядерное оружие первой, что было пропагандистским ходом, выставлявшим Запад как безрассудных милитаристов, рассуждает он. Со времен распада Советского Союза ситуация изменилась на 180 градусов. Кремль, лишившийся своей империи, стал более слабой стороной и отказался от своего обещания "не использовать первым" ядерное оружие в 1993 году, говорится в статье. На данный момент, полагает автор, ситуация продолжает меняться: Кремль больше не считает свой тактический ядерный арсенал просто средством сдерживания; новые виды вооружений реально применимы. "Все это представляет сложности для Запада. Попытки сравняться с Россией по числу ядерных единиц были бы непозволительно дорогостоящими и непопулярными", - говорится в статье. "В какой-то степени ответом могло бы стать возобновление контроля над вооружениями и другие формы диалога", - пишет Лукас, особо отмечая в этом ряду Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности и Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Размещение вооружений и войск в Эстонии, Латвии, Литве и Норвегии позволит НАТО "вести переговоры с позиции силы", рассуждает автор. Он также предлагает такие методы, как использование малозаметных ракет дальнего радиуса действия с неядерными боеголовками и заморозку российских активов на Западе как способы предотвращения ядерного конфликта. "Россия компенсирует свою слабость железной решительностью. Ядерное фанфаронство со стороны такой слабой, клонящейся к упадку страны, как Россия, работает только тогда, когда оно сковывает решимость противника. Хватит ли этой решимости у нас?" - заключает автор. Источник: The Times