Маккейн: "Россия угрожает серьезно. План госпереворота и убийства в Черногории доказывает это"

"Россия Владимира Путина ведет наступление на западную демократию. Россия вторглась в Грузию в 2008 году и на Украину в 2014-м. Россия атаковала американские выборы в 2016 году, пыталась вмешаться во французские в 2017-м и, как ожидается, сделает то же самое на немецких и других будущих выборах в Европе", - пишет американский сенатор Джон Маккейн в статье для USA Today.

Но, возможно, вызывающим наибольшие опасения признаком агрессивных амбиций Путина является то, что произошло в октябре 2016 года в Черногории, когда сотрудники российской разведки попытались свергнуть демократически избранное правительство Черногории и убить ее премьер-министра, говорится в статье.

"Почему Путин так далеко зашел?" - задается вопросом Маккейн. Россия считала стремление Черногории вступить в ЕС и НАТО и оскорбительным, и угрожающим, считает сенатор. Страна давно полюбилась российским туристам. Кроме того, российским политикам и олигархам, по сообщениям, принадлежит не менее 40% недвижимости в Черногории.

"Черногория также имеет стратегически важное расположение на Адриатическом море. Россия безуспешно пыталась заполучить военно-морскую базу в Черногории несколько лет назад", - утверждает Маккейн.

"Вступление Черногории в НАТО, кроме всего прочего, может послать сигнал, что членство в альянсе реально и для других государств Западных Балкан. Именно поэтому, с точки зрения России, выборы в Черногории 16 октября были последним шансом не допустить ее вступления в НАТО и утвердить российское влияние в Юго-Восточной Европе", - рассуждает политик.

"Эта чудовищная попытка переворота должна послужить предупреждением каждому американцу о том, что мы не можем относиться к российскому вмешательству в наши выборы в 2016 году как к отдельному инциденту. Мы должны перестать смотреть на это через искаженный объектив политики и увидеть в этой атаке на нашу демократию то, чем она является, - один из этапов в долговременной кампании Путина по ослаблению США, дестабилизации Европы, расколу НАТО, подрыву уверенности в европейских ценностях и размыванию любого сопротивления его опасному взгляду на мир", - заключает Маккейн.