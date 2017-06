30 июня 2017 г. Редакция | The Washington Times Расширение войны в Сирии В условиях роста жертв среди гражданского населения, при 9 миллионах беженцев, гражданская война в Сирии только усиливается, что вообще свойственно гражданским войнам, пишет The Washington Times в редакционной статье. "Непосредственное участие Соединенных Штатов и Израиля стало почти неизбежным", - утверждает издание. Когда ВВС США сбили сирийский самолет, Соединенные Штаты впервые осуществили непосредственное вмешательство в войну, в которой они до сих пор придерживались оборонительной позиции, защищая американские интересы. Администрация Трампа старательно избегала конфликта с Россией или Ираном, который поддерживает режим Башара Асада. Израиль, непосредственный сосед Сирии, также пытался придерживаться нейтралитета. Но недавно Израиль ответил артиллерийским огнем в районе Голанских высот, когда ИГИЛ* распространило свои бомбардировки за пределы Сирии, хотя и без жертв со стороны Израиля. "Сирия теперь становится важным испытанием для внешней политики Трампа. Угроза непосредственного вмешательства, если Асад или советские (так в оригинале. - Прим. ред.) и иранские войска при союзничестве с ним применят химическое оружие против безоружного населения, станет итоговым испытанием политики невмешательства президента Трампа", - говорится в статье. "Бои за контроль над городами уже привели к тяжелым жертвам среди женщин и детей. Эти бои зачастую предполагали неограниченные бомбардировки советской авиацией, которая поддерживает режим. Жертвы среди мирного населения привели к драматическим последствиям как для политики правительства, так и для американского общественного мнения", - пишет издание. "Мир считает, даже после того, как Барак Обама провел свои знаменитые "красные линии" против применения химического оружия в Сирии, а потом забыл об этом, что Трамп сделан из более сурового теста. Лишь немногие удивятся, если Соединенные Штаты начнут действовать", - утверждает издание. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Times