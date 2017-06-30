Эрдоган не имеет права вести себя в Германии как дома

Федеральное правительство Германии отказало президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в праве выступить в Германии по окончании саммита G20, который состоится в Гамбурге, передает Die Welt.

"Президент Турции планировал приурочить свое выступление к годовщине предотвращенного в июле прошлого года государственного переворота", - пишет обозреватель издания Торстен Крауэль, добавляя, что правительство ФРГ "поставило крест на планах Эрдогана".

То, что "на немецкой земле не будет никаких торжественных мероприятий по случаю сорвавшегося путча", автор публикации считает правильным. "Поскольку 15 июля - это еще и дата, с которой начался закат свобод в Турции".

"Это годовщина начала арестов тысяч госслужащих, учителей, судей, офицеров и журналистов. Начало открытого выстраивания автократического режима, подготовка к чему велась, по всей видимости, тщательно и заранее. Германия не имеет права участвовать в праздничных мероприятиях по этому поводу", - уверен журналист.

Анкара отреагировала на запрет с негодованием, посетовав на ограничения свободы собраний, говорится в статье. "Подобные претензии могли бы быть более аргументированными, если бы высказывались в Турции. Президент Эрдоган не имеет никакого права вести себя в Германии как дома".

Эрдоган хочет добиться отмены визового режима с ЕС и подхлестнуть развитие турецкой экономики. "Германия может стать ему партнером для реализации этих целей. Если, конечно, он откажется от своей практики запрещать немецким депутатам посещать военнослужащих бундесвера на базах НАТО, держать журналистов за решеткой и топтать права человека (...)".

"Остается надеяться, что Эрдоган понял адресованное ему послание Берлина", - резюмирует автор.