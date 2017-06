30 июня 2017 г. Стивен Блэнк | The Wall Street Journal Возможность для Трампа вооружить Украину "Поездка президента Трампа в Польшу на следующей неделе - исключительная возможность подтвердить лидерство США и американское величие, - утверждает в The Wall Street Journal старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике Стивен Блэнк. - В Варшаве Трамп может подтвердить преданность США европейской безопасности, предоставив Украине оружие, нужное ей, чтобы защитить себя от продолжающейся российской агрессии". В облётах Европы российскими самолетами, их встречах с ВМС и ВВС США и других стран НАТО, вмешательствах РФ в выборы во Франции, Германии и Нидерландах автор статьи видит признак того, что "Владимир Путин полагает, что уже воюет с Западом". По его мнению, хотя российский президент и хвалит Трампа время от времени, его действия демонстрируют презрение к американскому лидеру и непоколебимости США. Эксперт полагает, что США следует предоставить Украине противоартиллерийские радары, бронированные автомобили, противотанковое оружие, устройства защищенной связи, разведывательные дроны, противодесантные мины. "Вооружение Украины означало бы верность существующей со времен президента Гарри Трумэна политике поддержки свободных народов, борющихся с агрессией, - говорится в статье. - Это укрепило бы лидерство и непоколебимость США и, более того, известит об этих качествах весь мир и создаст, подобно политике Рональда Рейгана, реальную основу для будущего диалога с Россией, лишенной средств проявления агрессии. Демонстративная помощь Украине также приведет к снижению отечественного накала. Настойчивые критики Трампа будут вынуждены признать, что он сопротивляется России, поддерживая американские интересы". "В Варшаве у Трампа будет редкая возможность совершить правильный поступок и показать американское величие в действии. Ради нашей и европейской свободы он не должен упускать эту возможность", - резюмирует Блэнк. Источник: The Wall Street Journal