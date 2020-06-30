Инсайдеры сравнили частные телефонные разговоры Трампа и Путина с разговором "двух мужиков в парилке"

"Частные телефонные разговоры президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным иногда напоминают разговор "двух мужиков в парилке", утверждается в сенсационном отчете, где Трамп изображен как человек, который лезет из кожи вон, чтобы получить одобрение авторитарного лидера. Путин "просто обыгрывает" Трампа во время их взаимодействий один на один, говорит в статье CNN легендарный репортер Карл Бернштейн, раскрывший Уотергейтский скандал", - передает Daily Mail.

"Во время этих звонков и других телефонных разговоров с иностранными лидерами Трамп регулярно пытается расхваливать свое собственное богатство и успех. В то же время с Путиным он обыкновенно характеризует своих предшественников как "слабоумных" и "слабаков". В серии "унизительных" телефонных разговоров с женщинами-лидерами, говорится в статье, Трамп заявлял Терезе Мэй, что она "слабая", а лидера Германии Ангелу Меркель он называл "глупой" ей в лицо", - говорится в статье.

(...) "Это - часть серии телефонных разговоров Трампа с лидерами Австралии, Турции, Канады, Австралии и стран Западной Европы в течение его президентства, которые чиновники, знакомящиеся с их стенограммами, называют "мерзостью", - сообщается в статье.

"Помимо многократного упоминания собственного богатства, как он это делал неоднократно и на публике, Трамп упивался воспоминаниями о том, как проводил конкурс "Мисс Вселенная" в Москве. Трамп распространялся о встрече с Путиным на этом мероприятии, хотя, очевидно, ее так и не было. Один из источников раскритиковал эти звонки, указав, что в то время как Путин дестабилизирует Запад, Трамп "сидит там и думает, что он может набить себе цену как бизнесмен и крутой парень, чтобы Путин будет уважать". (...) Трампа описывают как человека, пытающегося снискать расположение Путина во время этих звонков".

(...) "По данным двух источников, складывается впечатление, что Трамп "пребывает в иллюзиях" относительно своих телефонных переговоров с иностранными лидерами, включая частые контакты с турецким диктатором Реджепом Тайипом Эрдоганом, которого, как утверждается, быстро переключали на Трампа, когда он звонил в Белый дом. Помощники Белого дома даже беспокоились, что турецкие агенты безопасности следят за передвижениями Трампа, чтобы Эрдоган знал, в какое время звонить", - пишет издание.

(...) "В звонках Трампа часто звучали издевательские комментарии, произнесенные напрямую известным женщинам-национальным лидерам - включая канцлера Германии Ангелу Меркель, которая возглавила список Forbes самых влиятельных женщин мира. "Некоторые из вещей, которые он говорил Ангеле Меркель, просто невероятны: он называл ее "глупой", обвинял ее в том, что ее контролируют русские", утверждает один источник. Агрессивные созвоны президента с Мэй и Меркель были "почти садистскими", утверждает другой".

(...) "Телефонные разговоры Трампа с Меркель были сочтены столь необычными, что немецкие чиновники, прослушивающие их в Берлине, хранили их содержание в ведении тесной группы. "В это вовлечен лишь небольшой круг людей, и причина, главная причина в том, что они действительно проблематичны", - сообщил источник Бернштейну.

"Бывший глава администрации США Джон Келли в частных беседах называл эти телефонные звонки наносящими ущерб национальной безопасности, говорится в статье. Тем не менее, Меркель, как говорят, оставалась невозмутимой - отвечая на "буйство" Трампа спокойным изложением фактов", - отмечается в публикации.

"Разговоры Трампа с бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй называют "унизительными и запугивающими". Среди прочего, президент осудил премьер-министра за ее "бесхребетный" подход к "Брекзиту" - вопросу, который доминировал в ходе трехлетнего премьерства Мэй. Контакты Мэй с Трампом оставляли ее взволнованной и запуганной, в противовес спокойствию Меркель, говорится в статье".

"Между тем, во время разговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном Трамп регулярно "издевался" над ним и принижал его враждебным и агрессивным образом (...). Однако пресс-секретарь Моррисона опроверг эти заявления, указав: "У премьер-министра были только вежливые, уважительные и позитивные телефонные разговоры с президентом".

(...) "По данным источников, имеются записи звонков, сделанные профессиональными стенографистами, наряду с голосовыми компьютерными текстами. Подробные записи телефонного разговора Трампа с президентом Украины стали главной деталью процесса его импичмента. По мнению Трампа, этот звонок был "идеальным", но демократы обрушились на него за попытку оказать давление на украинское правительство с тем, чтобы начать расследование в отношении его политического конкурента", - напоминает Daily Mail.