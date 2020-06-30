Европу заполняет дезинформация о коронавирусе из России и Китая

"(...) Коронакризис привел к скачкам в откликах аудитории СМИ, даже среди тех из них, которые считаются злонамеренными. По данным исследования, опубликованного в понедельник Оксфордским институтом интернета, фейковая информация о Covid-19, распространяемая российскими и китайскими СМИ в социальных сетях Франции и Германии, вызывает отклик, превышающий отклик аудитории некоторых известных изданий", - пишет Les Echos.

"В течение трех недель институт изучал контент, генерируемый контролируемыми государством или тесно связанными с правящими режимами СМИ из России, Китая, Ирана и Турции. Исследование, в частности, заинтересовалось такими СМИ, как российский телеканал RT, российское новостное агентство Sputnik, китайская группа телеканалов China Global Television Network (CGTN), Международное радио Китая (CRI) и информационное агентство Chinenouvelle", - говорится в статье.

"По мнению экспертов института, в своих публикациях на французском, немецком или испанском языках эти СМИ "политизировали коронавирус, критикуя западные демократии, восхваляя свои собственные страны и продвигая конспирологические теории о происхождении вируса".

"В докладе института измеряется степень отклика пользователей исходя из того, сколько раз пользователь поставил лайк или поделился статьей в Facebook, прокомментировал ее или ретвититнул в Twitter. Исследование охватывает 20 самых популярных статей из каждого СМИ за период с 18 мая по 5 июня", - пишет Les Echos.

"Французский контент RT в среднем набирает 528 откликов в Facebook и Twitter, а показатель Chinenouvelle составляет 374 по сравнению со 105 откликами для газеты Le Monde", - говорится в публикации.

"(...) Большая часть контента в этих СМИ основана на фактах. Но если посмотреть в особенности на российские СМИ, то становится ясно, что их цель состоит в том, чтобы дискредитировать демократические страны", - заявляет Джонатан Брайт, исследователь из Оксфорда. "В общем нарративе тонкой нитью прослеживается идея о том, что демократия находится на грани краха", - добавляет он.

"(...) Значительная часть контента, потребляемого в социальных сетях, напрямую финансируется иностранными правительствами, - заключает Джонатан Брайт, - и читателю не вполне представляет себе, что это так".