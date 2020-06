30 июня 2020 г. Чарли Сэведж, Эрик Шмитт, Николас Фандос и Адам Голдман | The New York Times Трамп был письменно проинформирован о возможных российских вознаграждениях еще в феврале, утверждают американские чиновники "В конце февраля американские чиновники предоставили письменный брифинг президенту Трампу в котором изложили свое заключение о том, что подразделение российской военной разведки предложило и выплачивало вознаграждения связанным с "Талибаном"* боевикам за убийство американских военных и военных сил коалиции, сообщили два чиновника, знакомых с этим вопросом. Расследование предполагаемой российской секретной операции по поощрению таких убийств было частично сосредоточено на взрыве автомобиля в апреле 2019 года, в результате которого погибли три морских пехотинца - этот взрыв мог быть одной из таких потенциальных атак, согласно многим чиновникам, знакомым с этим вопросом", - передает The New York Times. "Новая информация появилась на фоне того, как Белый дом пытался в понедельник преуменьшить значение этой разведывательной оценки, согласно которой Россия стремилась поощрять и вознаграждать убийства - включая повторение утверждения, что Трамп не был проинформирован о сути вопроса и попытку представить этот вывод как спорный и сомнительный. Но эта позиция противоречит пояснению двух чиновников, что эти разведданные были включены несколько месяцев назад в предоставленную Трампу Суточную разведывательную сводку президента - компиляцию свежих государственных тайн и лучших выводов о внешней политике и национальной безопасности, подготовленных для его прочтения. Один из чиновников указал, что этот пункт появился в сводке Трампа в конце февраля; другой назвал конкретную дату - 27 февраля", - указывает газета. Более того, добавляет The New York Times, описание оценки разведывательного сообщества о том, что российское подразделение осуществило заговор с вознаграждениями, также встречалось в статье за 4 мая в засекреченной Международной разведывательной сводке ЦРУ, где ее называли достаточно серьезной и убедительной для более широкого распространения в разведывательном сообществе, отметили два чиновника. "Представитель Совета национальной безопасности отказался комментировать какую-либо связь между гибелью морских пехотинцев и предполагаемым российским заговором. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани не ответила, когда журналисты в понедельник настоятельно задавали вопрос о том, была ли включена эта информация в Суточную разведывательную сводку президента, а представитель Совета национальной безопасности сослался на ее комментарии, когда позже его спросили о письменном брифинге в феврале", - сообщает газета. "В понедельник Джон Рэтклифф, недавно утвержденный директор национальной разведки, выступил с заявлением, предупреждающим, что утечка информации по данному вопросу является преступлением. (...)" (...) "Известно, что Трамп Трамп часто пренебрегает чтением Суточной разведывательной сводки, предпочитая вместо этого раз в несколько дней заслушивать устный брифинг с кратким изложением основных моментов. Даже на этих очных встречах его особенно трудно информировать по вопросам национальной безопасности. Вместо этого он часто полагается на информацию из консервативных СМИ и от друзей, утверждают нынешние и бывшие сотрудники разведки", - говорится в статье. "Представители американской разведки и сил специального назначения в Афганистане начали поднимать тревогу уже в январе, и Совет национальной безопасности созвал межведомственное совещание, чтобы обсудить эту проблему и то, что с ней делать, в конце марта, как сообщала ранее The New York Times. Но, несмотря на то, что Белому дому были предложены варианты действий, включая дипломатический протест и санкции, он не санкционировал никакой ответной реакции", - указывает газета. (...) "Оценки, указывающие на российскую схему предоставления вознаграждений боевикам и преступникам, связанным с талибами*, основывались на информации, собранной в ходе рейдов и допросов на местах в Афганистане, где американское военное командование пришло к выводу, что за этим заговором стоит Россия, а также на более чувствительных и неуточненных сведениях, поступавших с течением времени, отметил один американский чиновник. По словам чиновников, среди сотрудников разведки были разногласия относительно силы доказательств о подозреваемом российском заговоре и доказательствах, связывающих нападение на морских пехотинцев с предполагаемым российским заговором, но они не детализировали эти споры. Примечательно, что Агентство национальной безопасности, которое специализируется на взломе и электронной слежке, более скептически отнеслось к данным допросов и другой разведывательной информации, полученной через непосредственный контакт с источниками, сообщили чиновники". "Как правило, президента формально информируют, когда сведения проверены и считаются профессионалами разведки достаточно достоверными и важными. Такая информация, скорее всего, будет включена в Суточную разведывательную сводку президента. (...) Газета отмечает, что первым о гибели трех резервистов морской пехоты около авиабазы Баграм в результате взрыва их грузовика сообщило агентство Associated Press. "(...) Талибы* опровергли свою причастность. А официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в понедельник NBC News, что сообщения о российской схеме неверны. Он сказал, что никто из американских представителей никогда не поднимал этот вопрос со своими российскими коллегами по правительственным или дипломатическим каналам". (...) В написании статьи приняли участие Томас Гиббонс-Нефф, Фахим Абед, Энни Карни и Эмили Кокрейн. __________________________________________ *Эта организация запрещена в РФ Источник: The New York Times